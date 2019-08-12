睽違10年！亞洲阿卡貝拉國際藝術節明年由高雄主辦

2019-08-12 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



來自世界各國阿卡貝拉的美妙人聲，將在明年8月齊聚高雄！高雄市副市長葉匡時前往日本香川縣民會館參加2019亞洲阿卡貝拉國際藝術節，在閉幕音樂會上，葉匡時從香川縣知事浜田恵造手中，接過2020亞洲阿卡貝拉藝術節的會旗，正式宣布高雄市將接辦2020第10屆亞洲阿卡貝拉藝術節，明年8月13日到16日期間，將吸引全球阿卡貝拉樂迷到高雄來聆聽無伴奏人聲合唱。

阿卡貝拉(a cappella)是純人聲的無伴奏演出，亞洲阿卡貝拉藝術節由台北的Vocal Asia人聲樂集創辦，每年在亞洲不同城市舉辦，成為亞洲最大規模、最具影響力的人聲合唱藝術節。第9屆的2019年亞洲阿卡貝拉藝術節與日本香川縣共同主辦，並結合瀨戶內海國際藝術祭，由藝術祭策展人北川富朗認可為節中節，8月10日到12日期間，有多場演出、工作坊及座談會。

10年來曾參與亞洲阿卡貝拉藝術節的國家及地區，包括台灣、大陸、香港、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、澳洲、美國、德國、瑞典、芬蘭等，歷年參與的國際團隊超過百組，相關展演活動總計超過300場，欣賞觀眾超過20萬人，是全世界重要的人聲藝術節之一。

葉匡時在接旗儀式上表示，這個源起於台灣的藝術節，在第10年回到台灣、高雄市辦理。高雄市跟瀨戶內海一樣，有美麗的海港、美味台灣小吃與親切的人民，更有許多愛好歌唱藝術的市民及專業演唱家，城市裡有各種豐富藝文活動和專業的表演音樂廳。他強調，高雄市有信心盛大辦理第10屆的阿卡貝拉國際藝術節，歡迎全球樂迷來到高雄。

葉匡時說，同為海港城市，高雄與香川縣首次交流，除以藝術文化振新當地經濟、商店街再造與船舶運輸管理等，都是未來雙方可互相交流的領域，與浜田知事、大西市長相約明年藝術節相見，也期許盡快展開雙方實質的交流。