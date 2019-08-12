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看看日本人形娃！ 誰說台灣紙紮偶只能拿來燒

2019-08-12 11:40聯合報 記者何定照╱即時報導

走進藝術家張徐展名作「自卑的蝙蝠」展場，眼前靈厝繽紛閃耀，耳裡是迪士尼樂園般歡樂歌聲，一支支蝙蝠般倒掛的偶也輕快搖擺，毫無喪祭儀式陰森聯想。張徐展說，這些偶靈感源自他祖傳家業「新興糊紙店」做神偶用的粗胚，作品名為「自卑的蝙蝠」，就是指這些賣不出去的傳統神偶在現代的尷尬處境。

張徐展說，他從小得幫忙父母做紙紮人、獸、屋等，被取綽號「紙人展」，雖是朋友間嬉鬧，仍能感覺外界對此行業的貼標籤刻板印象。當時家裡做神偶等都是先用紙做粗胚，一尊尊倒掛著晾乾，隨著賣不出去的偶越來越多，偶倒掛滿他房間，就像蝙蝠群和他對看。

隨著藝術思潮、國際文化洗禮，以及父母說要收店的衝擊，張徐展開始翻轉死亡禁忌，以幽默詼諧為包裝，表達新觀點。他說，爸爸張徐沛2013年雖獲新北市傳統藝術藝師，外界也會說紙紮文化很特別，好像民俗文化高高在上，但當節慶盛典結束，生存又變成自己的事。

在當代藝術作品中，張徐展即將紙紮人蝙蝠放在洞口，表達傳統工藝猶如蝙蝠窩在蝙蝠洞，只有身為藝術家的他看到，彼此相互鼓勵，「你的存在只有我知道，沒人會在乎你」；還特意用報紙做偶表面揉皺弄髒，凸顯表達傳統工藝猶如癩痢狗般的當代處境。

這回獲法國博物館收藏的靈厝，是全家精心製作的傳統工藝，張徐展說，紙紮工藝其實很精緻，且隨時代變化，像這座靈厝就可見傳統四合院融合宮殿屋頂，都基於古早大戶人家的委託要求。紙紮神偶也並非都用來燒，而是可像日本人形娃娃一樣被收藏，只可惜文化未被發揚光大。

家業在張徐展和姊姊張宛瑩努力下又被看到，不少客人開始指定請新興糊紙店做。張宛瑩說，有神明託夢、擲筊要廟宇找他們做普壇，也有逝者託夢給家屬要做投胎用的衣服、結婚用的鳳冠等。還有委託人說逝者生前是當包租公，希望他身後繼續當包租公，請他們蓋一棟有三座電梯、停車場的商辦大樓；也有委託人請他們幫過世的狗狗做保鏢，還指定要外貌凶惡有疤、穿西裝戴墨鏡。

回想早年排斥家業，張徐展分析是因當時世界觀就是貶抑這些，當接觸到新觀念，看法又不同。現在他和全家分頭做糊紙店傳統生意、糊紙文化推廣，以及他個人的當代藝術，笑說好像蜘蛛人「能力越大、責任越大」，終極目標是讓整個整個行業文化都能復興，「這是最棒的狀態」。

藝術家張徐展（右）與父親張徐沛（中）、姊姊張宛瑩共同傳承糊紙文化。記者何定照／攝...
藝術家張徐展（右）與父親張徐沛（中）、姊姊張宛瑩共同傳承糊紙文化。記者何定照／攝影
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藝術家張徐展源於家傳糊紙工藝的當代藝術作品「自卑的蝙蝠」作品局部。圖／張徐展提供
藝術家張徐展源於家傳糊紙工藝的當代藝術作品「自卑的蝙蝠」作品局部。圖／張徐展提供
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藝術家張徐展源於家傳糊紙工藝的當代藝術作品「紙人展房間」作品局部。圖／張徐展提供
藝術家張徐展源於家傳糊紙工藝的當代藝術作品「紙人展房間」作品局部。圖／張徐展提供
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新興糊紙所製靈厝，獲法國國家凱布朗利博物館收藏。圖／高雄市立美術館提供
新興糊紙所製靈厝，獲法國國家凱布朗利博物館收藏。圖／高雄市立美術館提供
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新興糊紙為委託人製作的神尊，可供收藏。圖／新興糊紙提供
新興糊紙為委託人製作的神尊，可供收藏。圖／新興糊紙提供
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新興糊紙所製「大士爺」神尊，正在法國國家凱布朗利博物館展出。圖／高雄市立美術館提...
新興糊紙所製「大士爺」神尊，正在法國國家凱布朗利博物館展出。圖／高雄市立美術館提供
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