udn買東西幫您顧荷包 嬌聯商品最低3折起

2019-08-12 17:11 聯合新聞網 udn買東西



台灣少子化及高齡化問題越來越顯著，尤其在今(2019)年上半年首次出現人口負成長，對於嬰幼兒的呵護和年長者的照護已是現今家庭的重要任務，在預算有限的情況下，精省便是家庭採購者的最高指導原則；從今天(8/12)起一連三天至udn買東西(shopping.udn.com) 購買嬌聯系列商品最低3折起，下半年的家庭用品趁現在一次補齊！

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嬌聯系列商品最低45折起

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