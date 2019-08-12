快速又方便 「異國風」拌麵好滋味

2019-08-12 14:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



方便好煮的各式麵食，輕鬆就可以飽餐一頓。 圖／瓦城提供 分享 facebook

炎炎夏日，胃口不佳，下班累了也懶得長時間窩在廚房裡煮東西，方便且擁有多種創新好滋味的各式麵食，是想輕鬆就可以飽餐一頓的新選擇。

瓦城酸辣麵 非常泰

瓦城今夏首度推出「泰式酸辣乾拌麵」，以泰國空運進口酸辣醬料為基底研製，酸度與辣度以品牌獨家黃金比例呈現，麵條則是選用台南日曬手工關廟麵，麵體Q彈且搭配特色醬料，加上超分量的乾高麗菜及香菜，提香又爽脆，在炎熱的夏天吃起來相當開胃，料理起來快速又方便，適合每個家庭隨時儲備幾包，想吃就煮，只要輕鬆幾分鐘，就能在家料理出瓦城的酸辣好味道。

三風辣椒麵 超過癮

台灣老字號製麵品牌三風製麵今夏推出全台首創的「辣椒麵」系列，運用科學技術將辣椒精華直接加入麵體中，麵條外觀則呈現可口的粉紅色，口味表現也相當豐富，至少有三層次的辣味風韻。

第一層是辣醬香麻先在嘴裡擴散，第二層是咀嚼時，感受到朝天椒的刺麻從麵心裡釋放出來，第三層則是吞入後，麵體的辣香自喉腔蔓延而上，後勁十足，除了可以嚐到麵條自帶的勁辣外，再搭配特製爽口辣醬包，豐富的層次讓愛吃辣的老饕大呼過癮。

味味一品酒香麻油豬肉麵。 圖／全聯提供 分享 facebook

今夏全聯超市也有多款獨家麵食新品，像是台灣菸酒新推出的「酒酒香拌麵」，在麵體上相當講究，採用傳統日曬刀削寬麵，搭配儲酒一年以上的玉山茅台酒、綜合豆瓣、辣椒的獨特椒麻風味，口感香麻，麵條帶勁彈牙，且酒香逼人。若是喜愛高粱酒香則可以選擇味味一品的「酒香麻油豬肉麵」、「酒香牛肉麵」，濃郁高粱酒香，再配上Q滑麵條、滑嫩豬肉及牛肉，甚至還加入首見的杏鮑菇，為整體口感增添獨特豐富性。

紅蔥加米粉 真美味

「老鍋純米米粉－紅蔥肉燥風味」也僅在全聯獨家販售，古早味紅蔥與純米米粉結合，每一口都香氣環繞。另外，還有「老鍋螞蟻上樹冬粉」、「老鍋純米米粉」等系列，讓炎炎夏日飽餐一頓也可以好簡單。

另，果子町KOOL鹹蛋炒麵則是用濃郁鹹蛋炒乾拌麵，彈牙的麵條加上特製鹹蛋黃醬，有著獨特的濃郁鹹香。

阿舍食堂今夏跨足牛肉麵市場，推出豪華版的「老饕半筋半肉牛肉麵」，阿舍選用了油脂豐富的牛肋條部位搭配了Q軟的牛筋，連配料包也不簡單，特別加入牛肉麵的最佳配角－品牌獨家自製酸菜，酸甜清爽不死鹹，提升整體層次與口感。

三石天合老鍋純米米粉－紅蔥肉燥風味。 圖／全聯提供 分享 facebook

老媽拌藍象 好驚豔

同樣擁有高人氣的「老媽拌麵」，今夏則是攜手全球米其林推薦泰式餐廳藍象Blue Elephant，推出泰式紅咖哩及綠咖哩口味，台泰融合的新滋味令人驚喜，且在家就能有米其林等級的享受。

其中，紅咖哩選用泰國皇家農場種植的辛香料與紅辣椒搗碎製咖哩醬，加上獨特泰國大蒜香氣，正宗的泰式風味瞬間就能打開味蕾，味道醇厚濃郁帶有滑順微辣感。綠咖哩則是使用辣度較高的泰國小米椒與八種不同的辣椒和辛香料結合取其特色，加入椰奶的滑順口感，達到新鮮刺激的辣味平衡。

且為了運輸後仍能保留最完整且正宗的泰式咖哩口味，此次老媽拌麵首度跨界聯名推出的全新泰式口味，還是於泰國生產製作，原裝進口。

「老媽拌麵」攜手米其林推薦泰式餐廳藍象Blue Elephant，推出泰式紅咖哩及綠咖哩口味。 圖／老媽拌麵提供 分享 facebook

詹姆士詹麵 超立體

因愛吃麵，32年廚師閱歷的詹姆士決定研發自己認同的麵，今夏推出自創品牌「詹麵」。他用三年半的時間研究，在去年底完成味道的認定，今年初抵定麵和醬料的黃金比例。詹姆士說，他的醬料，可以讓大家熟悉的食物增加新味道，「詹麵」的風格區隔市場且創新。

最令詹姆士得意的是，90公克的麵條，在二分半的時間內可以快速煮熟，方形麵體在口中的立體感好，且可吸附更多的醬汁，吃起來濃郁。

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