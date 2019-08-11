3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身 ！雙子不真心，第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



在生活中，時常看到一些男生的身邊，似乎都不缺乏桃花，甚至也被許多桃花包圍，但是因為個性的關係，這些星座，卻總是在單身狗的排行榜名列前茅，就來看看以下，是不是你離開這些星座的理由，就來一一剖析他們吧！

第三名 射手座

射手座其實是一位情場浪子，也喜好結交朋友，幽默又風趣，很容易變成大家的焦點，和他相處總是感到輕鬆自在。

這樣的個性，也很容易吸引大家的目光，這種浪蕩不羈、灑脫的個性，是最容易吸引桃花的，但為何總是不能讓人為射手停下腳步呢？也可能是這樣的習性，讓身邊的桃花，對於射手座都沒有很大的安全感，時而忽冷忽熱，其實都是因為過於忙於交際，時常會忽略掉對方的感受，導致到目前還是單身的狀態。

第二名：雙子座

雙子男生，腦袋非常的活躍，相談起來也非常的得心應手，非常懂得人們的心思，也總能在對的點，取悅對的事。所以雙子座雖然有很多喜歡他的異性、同性，但在身邊周旋的人，都不會真心付出，畢竟雙子是個戀愛高手，即便真的有喜歡的對象，他也會停下來，思考對方的優缺點列表。

第一名：水瓶座

總是認為水瓶座是外星生物，但就是因為這樣不按牌理出牌的個性，讓人想法時常有新意，總有一些小粉絲會棄而不捨的追隨著他。