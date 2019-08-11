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南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

不只VERSACE！大陸「舉報風氣」正夯 這些品牌也都「被道歉」

2019-08-11 17:52聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

義大利時尚品牌VERSACE昨日遭到大陸網友舉報旗下一件印有國家與城市名字的T恤因把香港與澳門排除在中國之外，涉及損害國家主權，身為品牌首位大陸代言人的女星楊冪，隨即透過個人工作室發表聲明嚴正抗議，並對品牌發出「解除協議告知函」。

楊冪工作室在微博貼出公告表示：「我司及楊冪女士於網路平台中發現品牌VERSACE設計的服裝，涉嫌損害我國國家主權和領土完等相關信息，已向VERSACE范思哲品牌發出了『解除協議告知函』，並已停止與解除協議告知范思哲（VERSACE）品牌的全部合作。」而VERSACE也以很快的速度在品牌微博發文道歉，表示他們錯誤的設計導致某些城市沒有使用正確的國家名稱，並透露該件爭議T恤已經下架銷毀，為此次風波深表歉意。

回顧近年來時尚圈確實發生不少因「舉報風氣」盛行而被大陸網友定調為「辱華」的事件，像是Dolce & Gabbana就曾推出一支被視為冒犯華人筷子文化的影片引發後續種種風波而使得眾多大陸明星、網友齊心合力全面抵制，不只當時即將舉辦的上海時裝大秀臨時喊卡，品牌在大陸的銷量更大幅下跌；ZARA也因任用雀斑名模李靜雯拍攝無修片廣告被大陸網友指控醜化、種族歧視；德國Philipp Plein也曾因邀請甄子丹走秀而被網友起底2007年曾推出一件寫著「FXXK YOU CHINA」並搭配清朝小丑圖案的T恤，引來撻伐。Balenciaga也曾因為一名大陸顧客排隊購買人氣鞋款Triple S時與其他國籍客人發生糾紛，而讓品牌在大陸網友揚言抵制後發表道歉聲明。

這些品牌大多在第一時間試圖解釋其設計理念，但最終還是以道歉收場。畢竟面對龐大的大陸市場，除此之外似乎別無更好的方式。以VERSACE為例，自從被Capri Holdings集團收購後，更加積極拓展大陸市場，依循Michael Kors在大中華區取得成功的模式，在今年六月任用能有效帶起流量、買氣的女星楊冪擔任VERSACE首位大陸代言人，更在去年進駐大陸最大的零售購物網站天貓Luxury Pavilion，並視大陸為30家新店拓點計畫重鎮。這次的事件對品牌傷害有多大，可想而知。

面對大陸動輒得咎的「舉報風氣」，也許眾品牌可以參考最近時尚圈興起成立「多元文化部門」的熱潮，考慮另外設立專門的「中華文化觀察部門」，或許能更有效預防類似事件再度發生吧？

Balenciaga也曾因為一名大陸顧客排隊購買人氣鞋款Triple S時與其他...
Balenciaga也曾因為一名大陸顧客排隊購買人氣鞋款Triple S時與其他國籍客人發生糾紛，而讓品牌在大陸網友揚言抵制後發表道歉聲明。圖／摘自微博
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ZARA也因任用雀斑名模李靜雯拍攝無修片廣告被大陸網友指控醜化、種族歧視。圖／摘...
ZARA也因任用雀斑名模李靜雯拍攝無修片廣告被大陸網友指控醜化、種族歧視。圖／摘自微博
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Dolce & Gabbana就曾推出一支被視為冒犯華人筷子文化的影片引發後續種...
Dolce & Gabbana就曾推出一支被視為冒犯華人筷子文化的影片引發後續種種風波而使得眾多大陸明星、網友齊心合力全面抵制。圖／摘自Youtube
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大陸網友挖出VERSACE一件印有國家與城市名字的T恤，指控其涉嫌「侵犯中國領土...
大陸網友挖出VERSACE一件印有國家與城市名字的T恤，指控其涉嫌「侵犯中國領土完整」。圖／摘自微博
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VERSACE首位大陸代言人楊冪，透過個人工作室對VERSACE發出「解除協議告...
VERSACE首位大陸代言人楊冪，透過個人工作室對VERSACE發出「解除協議告知函」。圖／VERSACE提供
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德國Philipp Plein也曾因邀請甄子丹走秀而被網友起底2007年曾推出一...
德國Philipp Plein也曾因邀請甄子丹走秀而被網友起底2007年曾推出一件寫著「FXXK YOU CHINA」並搭配清朝小丑圖案的T恤，引來撻伐。圖／摘自微博
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德國Philipp Plein也曾因邀請甄子丹走秀而被網友起底2007年曾推出一...
德國Philipp Plein也曾因邀請甄子丹走秀而被網友起底2007年曾推出一件寫著「FXXK YOU CHINA」並搭配清朝小丑圖案的T恤，引來撻伐。圖／摘自微博
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