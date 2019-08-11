九十歲的a.testoni也想變年輕！推出全新Logo秋冬新作

2019-08-11 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年是義大利鞋王a.testoni品牌邁入90周年之際，為了要延續其工藝精神，以及符合現今社會的脈動。a.testoni不只是推出周年紀念單品，更打造了全新的Logo，宣告年輕化時代到來。不僅是a.testoni要向年輕市場靠攏，Zegna也在這季推出了第二款訂製潮鞋，就是希望能贏得更多時髦男性目光。

為了邁向下一個90周年，a.testoni以全新Logo設計展現品牌精神，透過紅黑兩色，大寫的TESTONI為標誌，斜向的動態代表傳續、向前邁進的意涵。同時嶄新又具現代感的Logo，也印製在超輕量Sneaker 鞋款上面，大面積Logo從鞋面延伸至鞋底側面，強烈的視覺效果，代表品牌年輕創新的活力。不只如此，全新TESTONI Logo同時發展出一系列後背包，包括商務型到休閒風格款式。透過新的設計，帶出a.testoni一直以來對品質的不斷追求，對頂級皮料的探索熱愛，更是代表了義大利手工DNA。