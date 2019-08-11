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南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

九十歲的a.testoni也想變年輕！推出全新Logo秋冬新作

2019-08-11 17:50聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年是義大利鞋王a.testoni品牌邁入90周年之際，為了要延續其工藝精神，以及符合現今社會的脈動。a.testoni不只是推出周年紀念單品，更打造了全新的Logo，宣告年輕化時代到來。不僅是a.testoni要向年輕市場靠攏，Zegna也在這季推出了第二款訂製潮鞋，就是希望能贏得更多時髦男性目光。

為了邁向下一個90周年，a.testoni以全新Logo設計展現品牌精神，透過紅黑兩色，大寫的TESTONI為標誌，斜向的動態代表傳續、向前邁進的意涵。同時嶄新又具現代感的Logo，也印製在超輕量Sneaker 鞋款上面，大面積Logo從鞋面延伸至鞋底側面，強烈的視覺效果，代表品牌年輕創新的活力。不只如此，全新TESTONI Logo同時發展出一系列後背包，包括商務型到休閒風格款式。透過新的設計，帶出a.testoni一直以來對品質的不斷追求，對頂級皮料的探索熱愛，更是代表了義大利手工DNA。

在My Cesare獲得成功之後，Ermenegildo Zegna再度推出第二款訂製編織球鞋My Claudio系列，其靈感源自細膩的縫製技巧與街頭服飾的啟發。具有厚實的輪廓，但同時既輕量又減震，而其外觀就如同其名稱，採用了皮革結合色彩織帶，而且從鞋身、鞋舌、鞋底以及鞋帶都提供了不同顏色與皮革的選擇，最多有360種的變化。而且My Claudio的輕盈觸感和多功能設計，意味著你可以穿著西裝、T恤、牛仔褲或休閒褲，幾乎在所有場合和活動都能搭配穿著。

a.testoni新Logo後背包，29,800元。圖／采盟提供
a.testoni新Logo後背包，29,800元。圖／采盟提供
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a.testoni新Logo休閒鞋，18,300元。圖／采盟提供
a.testoni新Logo休閒鞋，18,300元。圖／采盟提供
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Ermenegildo Zegna編織系列球鞋My Claudio，約44,10...
Ermenegildo Zegna編織系列球鞋My Claudio，約44,100元。圖／摘自微博
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為了邁向下一個90周年，a.testoni以全新Logo設計展現品牌精神。圖／采...
為了邁向下一個90周年，a.testoni以全新Logo設計展現品牌精神。圖／采盟提供
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