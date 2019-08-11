清潔機器人展神力！Dyson吸力超強勁 波妞吸擦噴拖四合一
好一陣子沒有亮眼新機的清潔機器人，最近出現了有趣的新機種，Dyson 360智能吸塵機器人終於在台上市最新一代機型，台灣品牌HOBOT玻妞則推出結合獨家「吸、擦、噴、拖」四合一功能的雷姬掃拖地機器人，滿足追求不同清潔目標的使用者。
Dyson在2017年推出第一代360 Eye智能吸塵機器人，比大多數清潔機器人還要高出許多的機身設計，令許多人對360 Eye在亞洲家庭的適用度有點存疑。而新一代Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人外型乍看與前一代差異不大，主打搭載Dyson專利V2數位馬達，搭配獨家圓錐氣旋集塵科技，吸力更提升20%。使用的整機密封系統可吸附99.97%小至0.3微米的微塵，並在運行過程中牢牢鎖住吸入的灰塵，避免揚塵的同時釋放潔淨空氣。
在清潔規劃上，Dyson 360 Heurist擁有8個導航感應器與8個LED燈環繞的魚眼鏡頭，並具備實時定位與地圖構建技術，能在清掃時知道所在位置以及哪些地方尚未清理，並避開墜落風險或潛在障礙物。即使在低光源下，也可以360度觀察房間全景，準確識別週遭環境。而寬度230mm小巧的機身，則能方便進出狹窄空間打掃。透過Dyson Link應用程式，使用者還可指定或限制Dyson 360 Heurist打掃的範圍，甚至設定不同清潔強度，並可在打掃時隨時查看機器人目前位置與預計剩餘清潔時間。
而以擦窗機器人起家的HOBOT玻妞，近年也進軍掃地機器人市場。這次推出的雷姬掃拖地機器人LEGEE-688，具備「吸塵、乾擦、噴水、溼拖」四合一功能，內建8種清潔模式，包括針對重髒污加強清潔的廚房模式，以及針對寵物毛髮增強吸力的寵物模式，甚至可自訂吸力強度、刷盤頻率、移動速度、噴水量，量身打造最適合家中空間的清潔方式。各種功能皆可透過專屬HOBOT LEGE App隨時掌握，一機搞定家中各種空間的乾濕清潔。
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