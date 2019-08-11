清潔機器人展神力！Dyson吸力超強勁 波妞吸擦噴拖四合一

2019-08-11 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



連結Dyson Link應用程式，可隨時隨地掌握360 Heurist的清潔狀況。圖／恆隆行提供 分享 facebook 好一陣子沒有亮眼新機的清潔機器人，最近出現了有趣的新機種，Dyson 360智能吸塵機器人終於在台上市最新一代機型，台灣品牌HOBOT玻妞則推出結合獨家「吸、擦、噴、拖」四合一功能的雷姬掃拖地機器人，滿足追求不同清潔目標的使用者。

Dyson在2017年推出第一代360 Eye智能吸塵機器人，比大多數清潔機器人還要高出許多的機身設計，令許多人對360 Eye在亞洲家庭的適用度有點存疑。而新一代Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人外型乍看與前一代差異不大，主打搭載Dyson專利V2數位馬達，搭配獨家圓錐氣旋集塵科技，吸力更提升20%。使用的整機密封系統可吸附99.97%小至0.3微米的微塵，並在運行過程中牢牢鎖住吸入的灰塵，避免揚塵的同時釋放潔淨空氣。

在清潔規劃上，Dyson 360 Heurist擁有8個導航感應器與8個LED燈環繞的魚眼鏡頭，並具備實時定位與地圖構建技術，能在清掃時知道所在位置以及哪些地方尚未清理，並避開墜落風險或潛在障礙物。即使在低光源下，也可以360度觀察房間全景，準確識別週遭環境。而寬度230mm小巧的機身，則能方便進出狹窄空間打掃。透過Dyson Link應用程式，使用者還可指定或限制Dyson 360 Heurist打掃的範圍，甚至設定不同清潔強度，並可在打掃時隨時查看機器人目前位置與預計剩餘清潔時間。