「星爵」克里斯普瑞特加持 TUMI後背包變得更有型

2019-08-11 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



雖然夏天還沒過完，但各個品牌已陸續曝光秋季新品，身為TUMI代言人的「星爵」克里斯普瑞特就演繹了全新的Tahoe系列後背包，隨興的搭配讓人看起來更有型。此外，Victorinox也推出了推出歷年最輕量的背包，要讓消費者在都會叢林中，更容易移動。

TUMI全新Tahoe系列包款增添了街頭元素及新功能，包括可隨心所欲換置的造型特色織帶、內建的鑰匙拉鍊以及多隔層容量內袋，防水防雨罩可以保護，並在不使用時拉入包裝袋的底部。其中的Innsbruck後背包採用斜紋織帶設計，內外均設有便捷口袋，可將手機及鑰匙放在袋包中，方便取用。而流線型外觀的Nottaway後背包雖外表看起來較小，但內有兩個隔層，能裝下超乎想像的容量。新款Bozeman Sling側背包則採用獨特實用的外型折疊設計。 這系列除了既有的黑色，秋冬更推出季節性的沙色印花，以獨特的編織造型打造不一樣視覺設計紋理和尺寸，讓人耳目一新。