「星爵」克里斯普瑞特加持 TUMI後背包變得更有型
雖然夏天還沒過完，但各個品牌已陸續曝光秋季新品，身為TUMI代言人的「星爵」克里斯普瑞特就演繹了全新的Tahoe系列後背包，隨興的搭配讓人看起來更有型。此外，Victorinox也推出了推出歷年最輕量的背包，要讓消費者在都會叢林中，更容易移動。
TUMI全新Tahoe系列包款增添了街頭元素及新功能，包括可隨心所欲換置的造型特色織帶、內建的鑰匙拉鍊以及多隔層容量內袋，防水防雨罩可以保護，並在不使用時拉入包裝袋的底部。其中的Innsbruck後背包採用斜紋織帶設計，內外均設有便捷口袋，可將手機及鑰匙放在袋包中，方便取用。而流線型外觀的Nottaway後背包雖外表看起來較小，但內有兩個隔層，能裝下超乎想像的容量。新款Bozeman Sling側背包則採用獨特實用的外型折疊設計。 這系列除了既有的黑色，秋冬更推出季節性的沙色印花，以獨特的編織造型打造不一樣視覺設計紋理和尺寸，讓人耳目一新。
不僅TUMI有新包款，Victorinox也打造了品牌有史來最輕的Altmont Active後背包，採用輕巧、耐用且防水的尼龍製成，重量最多減少30％。品牌還以模壓成形背墊、透氣設計及可調校胸帶和肩帶的創造舒適感，不論在城市內踏單車，還是到山上遠足，都很適合。而且還發揮了Victorinox的瑞士傳統和原創軍刀的細節處理精神，後背包主隔層內設有網狀口袋，方便使用者拿水瓶，長途移動者則可在特別設置的空間裝載飲水用具和吸管。另外，背身上的彈性拉環綁緊登山索，可以將鞋和頭盔則緊緊固定。
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