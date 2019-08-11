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劉亦菲瑞士合體黃曉明戴天梭對表 化身霸氣女總裁配帥大叔

2019-08-11 16:21聯合報 記者曾智緯╱即時報導

大陸藝人黃曉明和劉亦菲曾一起合作「神鵰俠侶」，分別飾演楊過、小龍女深得人心。而劉亦菲的小龍女扮相，自帶仙氣，因此讓她贏得「神仙姐姐」的稱呼。同為為天梭表（TISSOT）代言人的他們，近日難得又再度合體於瑞士現身，被網友認為根本是女總裁與帥大叔的組合。

天梭表邀請了同樣是代言人的劉亦菲與黃曉明遠赴瑞士參加活動，兩人不只是參觀製表廠化身一日製表師之外，還於小鎮的古堡前同框，拍攝一系列時尚大片。黃曉明身穿綠色天鵝絨西裝，搭配Carson系列自動上鍊腕表，盡顯紳士風範；劉亦菲則是一身黑色開衩禮服，同樣配戴Carson系列的自動上鍊女表，展現女神氣質。黃曉明和劉亦菲更在鏡頭前巧扮「螢幕情侶」，呈現有趣互動，讓不少網友認為，即使兩人許久未合作，仍舊CP感很強。不過亦有粉絲認為這一系列的大片，劉亦菲氣場超強大，根本是霸氣女總裁和帥大叔的組合。

Carson系列是天梭表旗下的經典表款之一，今年則提供男性腕表選擇使用玫瑰金PVD塗層的精鋼表殼，搭載80小時動力儲存自動機芯與40毫米表徑設計，蘊藏精緻的裝飾細節。另外也在女表上加入了典雅的圓弧線條設計，搭配五節鍊表帶，同時讓女表表徑縮小至30毫米，表盤配備緞面外圈，中間綴以圓形裝飾，部分款式還配有鑽石時標，成為都會女性不可缺少的配件。

天梭Carson系列自動上鍊腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，動力儲存80小時，約2...
天梭Carson系列自動上鍊腕表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼，動力儲存80小時，約22,900元。圖／TISSOT提供
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黃曉明（左）與劉亦菲同框配戴天梭Carson系列自動上鍊腕表，被網友認為CP感很...
黃曉明（左）與劉亦菲同框配戴天梭Carson系列自動上鍊腕表，被網友認為CP感很強。圖／摘自微博
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天梭Carson系列自動上鍊女表，不鏽鋼表殼，搭配鑽石時標，動力儲存44小時，約...
天梭Carson系列自動上鍊女表，不鏽鋼表殼，搭配鑽石時標，動力儲存44小時，約24,600元。圖／TISSOT提供
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黃曉明（左）與劉亦菲同框配戴天梭Carson系列自動上鍊腕表，被網友認為CP感很...
黃曉明（左）與劉亦菲同框配戴天梭Carson系列自動上鍊腕表，被網友認為CP感很強。圖／摘自微博
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黃曉明（左）與劉亦菲同框配戴天梭Carson系列自動上鍊腕表，被網友認為CP感很...
黃曉明（左）與劉亦菲同框配戴天梭Carson系列自動上鍊腕表，被網友認為CP感很強。圖／摘自微博
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黃曉明（左）與劉亦菲同框配戴天梭Carson系列自動上鍊腕表。圖／摘自微博
黃曉明（左）與劉亦菲同框配戴天梭Carson系列自動上鍊腕表。圖／摘自微博
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黃曉明（左）與劉亦菲同框配戴天梭Carson系列自動上鍊腕表，被網友認為CP感很...
黃曉明（左）與劉亦菲同框配戴天梭Carson系列自動上鍊腕表，被網友認為CP感很強。圖／摘自微博
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