劉亦菲瑞士合體黃曉明戴天梭對表 化身霸氣女總裁配帥大叔

2019-08-11 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



大陸藝人黃曉明和劉亦菲曾一起合作「神鵰俠侶」，分別飾演楊過、小龍女深得人心。而劉亦菲的小龍女扮相，自帶仙氣，因此讓她贏得「神仙姐姐」的稱呼。同為為天梭表（TISSOT）代言人的他們，近日難得又再度合體於瑞士現身，被網友認為根本是女總裁與帥大叔的組合。

天梭表邀請了同樣是代言人的劉亦菲與黃曉明遠赴瑞士參加活動，兩人不只是參觀製表廠化身一日製表師之外，還於小鎮的古堡前同框，拍攝一系列時尚大片。黃曉明身穿綠色天鵝絨西裝，搭配Carson系列自動上鍊腕表，盡顯紳士風範；劉亦菲則是一身黑色開衩禮服，同樣配戴Carson系列的自動上鍊女表，展現女神氣質。黃曉明和劉亦菲更在鏡頭前巧扮「螢幕情侶」，呈現有趣互動，讓不少網友認為，即使兩人許久未合作，仍舊CP感很強。不過亦有粉絲認為這一系列的大片，劉亦菲氣場超強大，根本是霸氣女總裁和帥大叔的組合。