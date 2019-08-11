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奇妙！這杯山城咖啡 左手右手喝口感不一樣

2019-08-11 14:30聯合報 記者吳淑君╱即時報導

由早年礦工食堂變身的山城食堂和水湳洞遊客服務中心，食堂的招牌飲料叫「左手右手咖啡」，用左手跟右手拿著喝味道竟然不太一樣，令人嘖嘖稱奇，山城美館行銷經理張庭文說，關鍵在杯子。

如「天空之城」般壯觀的新北市十三層遺址，台電要在中秋節讓它亮起來，這座大型裝置藝術那裡看最美？山城美館館長林正文說，山城食堂陽台是賞景好地方，其實白天就可以來了，陰陽海，黃金瀑布，都很美，走累了來一杯左手右手咖啡，感受礦山生活與美感。

林正文說，台金公司大會社除了有礦場，坑道，水湳洞選煉廠等工作場域，還設有電影院，日據時代就有了，叫第一劇場，比九份的昇平戲院還要早3年，對面是礦工食堂。

電影院現在是山城美館，提供在地藝術家作品展售，不定期舉辦音樂會、講座、茶席、展演等，近年來有不少日韓客也會來尋寶。礦工食堂現在是山城食堂和水湳洞遊客服務中心，食堂的招牌飲料叫「左手右手咖啡」，用左手跟右手拿著喝味道竟然不太一樣，令人嘖嘖稱奇。

山城美館行銷經理張庭文解開謎底，他說關鍵在杯子。左手喝的杯緣比較厚，咖啡一口喝下直到舌根，對苦味比較敏感，換右手喝，杯緣薄，咖啡入口到舌尖，對果酸比較強烈，左手右手喝才會口味不同，很有趣。

白玉夢露披薩，是以新鮮蘿蔔跟麻糬做基底的中式口味披薩，很好吃。記者吳淑君／攝影
白玉夢露披薩，是以新鮮蘿蔔跟麻糬做基底的中式口味披薩，很好吃。記者吳淑君／攝影
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山城美館，提供在地藝術家作品展售，不定期舉辦音樂會、講座、茶席、展演等，近年來有...
山城美館，提供在地藝術家作品展售，不定期舉辦音樂會、講座、茶席、展演等，近年來有不少日韓客也會來尋寶。記者吳淑君／攝影
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山城美館，提供在地藝術家作品展售，不定期舉辦音樂會、講座、茶席、展演等，近年來有...
山城美館，提供在地藝術家作品展售，不定期舉辦音樂會、講座、茶席、展演等，近年來有不少日韓客也會來尋寶。記者吳淑君／攝影
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山城食堂的招牌飲料「左手右手咖啡」，用左手跟右手拿著喝味道竟然不太一樣，令人嘖嘖...
山城食堂的招牌飲料「左手右手咖啡」，用左手跟右手拿著喝味道竟然不太一樣，令人嘖嘖稱奇。記者吳淑君／攝影
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白玉夢露披薩，是以新鮮蘿蔔跟麻糬做基底的中式口味披薩，很好吃。記者吳淑君／攝影
白玉夢露披薩，是以新鮮蘿蔔跟麻糬做基底的中式口味披薩，很好吃。記者吳淑君／攝影
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山城美館，提供在地藝術家作品展售，不定期舉辦音樂會、講座、茶席、展演等，近年來有...
山城美館，提供在地藝術家作品展售，不定期舉辦音樂會、講座、茶席、展演等，近年來有不少日韓客也會來尋寶。記者吳淑君／攝影
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早年的礦工食堂，現在是山城食堂和水湳洞遊客服務中心。記者吳淑君／攝影
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山城食堂的招牌飲料「左手右手咖啡」，用左手跟右手拿著喝味道竟然不太一樣，令人嘖嘖...
山城食堂的招牌飲料「左手右手咖啡」，用左手跟右手拿著喝味道竟然不太一樣，令人嘖嘖稱奇。記者吳淑君／攝影
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