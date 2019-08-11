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LINE Labs再推新功能 網頁連結可以直接用Safari打開

2019-08-11 12:36聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

LINE iOS版上限定的「LINE Labs」是個孕育新功能的小天地，不定期會推出一些實驗性的新功能，放在LINE「好友」頁面，左上角的「設定」小齒輪中可以找到，讓用戶可以自行手動選擇開啟體驗，之後再視使用狀況決定是否正式推出給所有用戶。最近推出了兩種新功能，都是要讓大家聊天互動時更能不受阻礙。

最新的LINE iOS 9.12.0版更新之後，推出了可直接選擇「以Safari瀏覽器開啟連結」新功能。以往用戶每次在LINE應用程式中點開連結時，只能用LINE內部瀏覽器來開啟網頁，當下討論的畫面就會跳掉，只能讀完內容再關掉返回，或是得「複製貼上連結」或點選「使用Safari瀏覽」等多個操作步驟。現在只要選擇以Safari瀏覽器取代，就能隨時點開連結而不干擾當下的討論內容了。

搭配前陣子推出的「保留小視窗」功能使用，網頁連結可以直接用Safari瀏覽器打開，「LINE購物」、「官方帳號」等LINE內串接的功能，則可以從畫面中間往下滑一下，正在觀看的內容就會變成小視窗浮動保留在頁面上，想要回到聊天室繼續和朋友對話，或前往其他功能頁面也不受干擾，往左或往右滑到底可直接關掉，或可點選小視窗再把內容放大觀看。

LINE iOS 9.8.0版推出的「保留小視窗」，從看到一半的網頁畫面中間往下...
LINE iOS 9.8.0版推出的「保留小視窗」，從看到一半的網頁畫面中間往下滑，就會變成小視窗保留在畫面一角。圖／LINE台灣官方部落格
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LINE Labs新功能預設關閉，iOS用戶需從「好友」頁面左上角的「設定」小齒...
LINE Labs新功能預設關閉，iOS用戶需從「好友」頁面左上角的「設定」小齒輪中點選開啟。圖／LINE台灣官方部落格
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LINE iOS版上限定的「LINE Labs」不定期會推出一些實驗性的新功能。...
LINE iOS版上限定的「LINE Labs」不定期會推出一些實驗性的新功能。圖／手機截圖
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