LINE Labs再推新功能 網頁連結可以直接用Safari打開

2019-08-11 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



LINE iOS版上限定的「LINE Labs」是個孕育新功能的小天地，不定期會推出一些實驗性的新功能，放在LINE「好友」頁面，左上角的「設定」小齒輪中可以找到，讓用戶可以自行手動選擇開啟體驗，之後再視使用狀況決定是否正式推出給所有用戶。最近推出了兩種新功能，都是要讓大家聊天互動時更能不受阻礙。

最新的LINE iOS 9.12.0版更新之後，推出了可直接選擇「以Safari瀏覽器開啟連結」新功能。以往用戶每次在LINE應用程式中點開連結時，只能用LINE內部瀏覽器來開啟網頁，當下討論的畫面就會跳掉，只能讀完內容再關掉返回，或是得「複製貼上連結」或點選「使用Safari瀏覽」等多個操作步驟。現在只要選擇以Safari瀏覽器取代，就能隨時點開連結而不干擾當下的討論內容了。