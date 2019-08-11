台南雙市政中心藝文展 吳倍毓「探花」系列吸睛

2019-08-11 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市政府雙市政中心藝文展，邀請水墨畫家也是培文國小教師的吳倍毓，即日起至8月底於新營民治市政中心辦理「探花｣創作個展，展出43件精彩作品，藉由作品帶領民眾感受不同花草風情。

吳倍毓多年前作品「鹹菜超人」在地方引起話題，培文國小校門Q版鹹菜超人作品出自其手，其創作媒材多元豐富，舉凡水彩、油畫、版畫、水墨、漫畫、公仔設計及文創商品、複合媒材創作，悉有涉獵。

吳倍毓這次展出除主作品水墨花鳥，也有深富麻豆意象的13組鹹菜產業文化連環漫畫，通過輕鬆幽默畫面，讓不起眼的鹹菜成為津津有味佳餚，重新融入現代生活。另隨展的3件木刻黑白版畫，畫家以黑白的簡化形式表現出對比強烈、明快、樸素的魅力。

吳倍毓指出，水墨畫無論是山水、人物、花鳥，工筆或者寫意，都很注意筆法；然古來得筆法易，得墨法難；又有得墨法易，得水法難。因此，繪畫不但用墨講「水法」、用色也需「水法」，水分的大小，決定了畫面色澤與氣氛。

自認對水法控制不足的吳倍毓，為提升水墨技法與墨韻意境，每周特向兩岸知名水墨花鳥畫家劉蓉鶯請益，期能學得掌握「墨與水」的運用、將「墨與空」的意境融入畫作，讓創作水平更上層樓。