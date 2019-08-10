親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

警界驚爆不倫戀！ 已婚副所長與女警寢室共處42分鐘

中元普渡倒數計時！網購「台味泡麵熱銷TOP 5」快跟買一波　

2019-08-10 15:48聯合報 記者陳立儀╱即時報導

中元普渡商機持續發酵，根據momo購物網統計，今年中元促銷活動自7月份開跑以來，食品銷售年增達5成，除了一般零食、飲料熱銷外，祭祀桌上必備的泡麵銷售成長更突破1.5倍，其中「台味泡麵」表現最搶眼，進口泡麵以日韓泡麵的銷售彈跳最顯著。近年不斷掀起熱議話題的乾拌麵、快煮麵也在網購、團購市場賣出好成績，ihergo愛合購表示，消費者願意花費稍高的價格購買網路夯賣的快煮麵，口味也逐漸轉向偏好辣味。

momo購物網的泡麵人氣榜中，「台味泡麵」攻下榜單前5名，年年入榜的統一麵肉燥風味麵仍舊展現超高人氣，熱銷逾萬包，獲得銷售冠軍；台灣泡麵三大品牌之一的味丹推出味味A排骨雞湯麵中元特規組搶市，銷售破千箱，榮獲第二名；今年甫於momo購物網上架的維力炸醬麵，挾廣大粉絲群與買氣躍升至第三名；第四、五名由曾掀起消費者囤貨潮的台酒花雕雞碗麵、清爽風味獨樹一格的來一客鮮蝦魚板麵獲得。中元活動期間農心辛拉麵、日清杯麵也展現強勁買氣，銷售成長近1.2倍。

乾拌麵風潮也席捲至中元普度祭祀桌上，「名人加持」、「麻辣」與「聯名」為熱銷關鍵，像是型男大主廚詹姆士研發的詹麵，一口氣推出激麻、川麻、辣沾麵等3種口味，新品上市就熱銷3,000包；賈以食日燒椒麵、曾拌麵香蔥椒麻與麻油椒香麵也深受消費者青睞。老媽拌麵攜手米其林指標餐廳藍象聯名推出泰式系列、老牌火鍋店太和殿推出椒香麻醬新口味，搶搭此波中元檔期食品商機。

8月12日前momo購物網加碼推「中元品類日」活動，眾多商品限時優惠5折起，指定商品單筆消費滿2,500元登記送100 mo幣、滿3,888元登記送300 mo幣、滿8,888元登記送飛樂免油氣炸鍋。

ihergo愛合購今年特闢「中元祭：降拜，鬼才喜歡咧」專區，匯集泡麵快煮麵、餅乾飲料、三牲四果等，全區商品結帳輸折扣碼「鬼才喜歡」都能再打9折。其中中元節必拜的泡麵、快煮麵，近年在網購市場殺成紅海，除了大打名人代言，像是曾國城的「曾拌麵」、舒淇代言的「KiKi拌麵」，網紅千千也推出「水喔！千拌麵」，讓乾拌麵市場掀起大戰；A－Lin代言的「老媽拌麵」更大搞聯名，搶在中元節前宣布與泰國米其林一星藍象餐廳聯名，推出紅咖哩及綠咖哩乾拌麵。

ihergo愛合購指出，網購市場夯賣的快煮麵價格逐漸走高，6月至今的熱銷前三名分別為老媽拌麵、三風製麵辣麵、東區排隊名店大師兄銷魂麵，三款商品的單包售價落在39～59元之間，價格稱不上便宜，也不約而同主打麻辣或椒麻味，顯示消費者在口味上偏好辣味，跟早年受歡迎的麻醬、烏醋口味相比明顯偏重。

momo購物網中元節檔期「台味泡麵」展現超高人氣，賣出好成績。圖／momo購物網...
momo購物網中元節檔期「台味泡麵」展現超高人氣，賣出好成績。圖／momo購物網提供
分享
ihergo愛合購快煮麵熱銷第三名：大師兄銷魂麵。圖／愛合購提供
ihergo愛合購快煮麵熱銷第三名：大師兄銷魂麵。圖／愛合購提供
分享
momo購物網中元泡麵人氣榜第三名：維力炸醬麵重量包，4入售價79元。圖／mom...
momo購物網中元泡麵人氣榜第三名：維力炸醬麵重量包，4入售價79元。圖／momo購物網提供
分享
momo購物網中元泡麵人氣榜第二名：味味A排骨雞湯麵超值碗，特規12碗售價129...
momo購物網中元泡麵人氣榜第二名：味味A排骨雞湯麵超值碗，特規12碗售價129元。圖／momo購物網提供
分享
momo購物網中元泡麵人氣榜第一名：統一麵肉燥麵，5入售價75元。圖／momo購...
momo購物網中元泡麵人氣榜第一名：統一麵肉燥麵，5入售價75元。圖／momo購物網提供
分享
ihergo愛合購快煮麵熱銷第二名：三風製麵辣麵。圖／愛合購提供
ihergo愛合購快煮麵熱銷第二名：三風製麵辣麵。圖／愛合購提供
分享
「老媽拌麵」與泰國米其林一星藍象餐廳聯名推出紅咖哩及綠咖哩乾拌麵。圖／愛合購提供
「老媽拌麵」與泰國米其林一星藍象餐廳聯名推出紅咖哩及綠咖哩乾拌麵。圖／愛合購提供
分享
「老媽拌麵」是ihergo愛合購快煮麵熱銷冠軍，圖為「老媽拌麵」藍象聯名泰式紅咖...
「老媽拌麵」是ihergo愛合購快煮麵熱銷冠軍，圖為「老媽拌麵」藍象聯名泰式紅咖哩拌麵。圖／愛合購提供
分享

泡麵購物網momo
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

古力娜扎以翠綠夏日美裙搭LOEWE最新Postal包 何穗穿清涼熱褲秀腿也秀手袋

2019-08-10 12:08

大手牽小手飯店避暑趣

2019-08-10 14:16

天香樓 再現宋代飲食天香

2019-08-10 13:20

頂級和牛割烹 進駐晶華酒店

2019-08-10 13:18

超適合夏天的「水果系保養」！清甜果香給肌膚滿滿元氣

2019-08-10 13:18

超牛BBQ 今秋最火味道

2019-08-10 13:16

林心如穿maje扮古靈精怪書呆子 秋冬新代言張天愛和汪星人一起搶鏡

2019-08-10 12:21

必勝客「三限」榴槤披蕯神美味？員工崩潰：給點活路QQ

2019-08-10 12:00

愛美更要追求舒適 無鋼圈、運動型內衣內衣正夯

2019-08-10 00:18

柔霧輕薄 夏日唇彩新品絕美必收

2019-08-09 23:57

嘗鮮期更短了 日系餐飲名店掀退場潮

2019-08-09 23:50

颱風假效益發燒！愈夜愈多人 各大「百貨」買氣強強滾

2019-08-09 19:04

提振夏日食慾 速食業者祭出創意新堡

2019-08-09 17:40

三星Galaxy Note10系列8/23陸續開賣 你想買哪一色？

2019-08-09 17:20

陳柏霖、Leo王現身路易威登BELLAVITA女裝快閃店

2019-08-09 15:37

填滿你的粉紅少女心！「玫瑰系彩妝」新貨到 甜美一夏就靠它

2019-08-09 15:11

提著青紗燈籠看古蹟！首爾「昌德宮月光之旅」8月14日開放報名

2019-08-09 13:22

穿這個顏色 整個月飲料買一送一！這家茶飲超有梗

2019-08-09 12:47

U值媒／颱風天在家自己做毛豆荀絲吧！

2019-08-09 12:37

利奇馬遠離 台南大員皇冠餐券買10送3

2019-08-09 12:36

秋冬新包 VALENTINO LOGO搶眼 Roger Vivier 方扣俐落

2019-08-09 00:11

GEORG JENSEN FUSION混搭美學 詮釋個人精彩

2019-08-09 00:09

影／刷卡進車站出現「皮卡丘～」叫聲 「皮卡丘大量發生中」進攻橫濱車站

2019-08-08 22:30

好像漫步在仙境！日本「4大雲海」此生必訪　搭纜車也看得到

2019-08-08 20:24

父親節限定 台大兒醫「歡樂門診」紅鼻子醫生呆萌問診

2019-08-08 19:46

被Vrgil男裝燒到還沒下手 陳柏霖先逛女裝快閃店物色孝親禮物

2019-08-08 19:13

LEO王穿裙子 今生是第一次 出席LV快閃店的心情很「精緻」

2019-08-08 19:05

林予晞被LV快閃店吸走目光 變成路障還撞倒路人小孩

2019-08-08 18:52

年輕人假日新嗜好 「賞屋」兼享咖啡、戲水多重樂趣！

2019-08-08 18:36

U值媒／叱咤風雲的市集，急速沒落中

2019-08-08 18:33

影／歡樂門診奇幻登場 邀孩童親手做父親節禮物

2019-08-08 18:09

廣式月餅喊漲！百貨中秋送禮強打百年台味老餅

2019-08-08 17:57

影／用歌聲撫慰受震人心 森祐理更加愛台灣！

2019-08-08 17:30

微露小蠻腰 孫盛希穿Marimekko變身性感女強人

2019-08-08 17:14

芋泥瀑布加超大Q嫩芋圓 浮誇冰品藏身台中文青甜點店

2019-08-08 16:57

時尚界都在用的4招「最省力減肥法」　每天吹氣球、吃嬰兒食品都會瘦

2019-08-08 16:48

15名學員通過七大考驗 成為台灣首批本土「品水師」

2019-08-08 16:45

「怪美的」先驅！MOSCHINO推魔髮小精靈系列 只有一家店買得到

2019-08-08 16:44

梵克雅寶珠寶學校 香港開設首間海外學院

2019-08-08 16:11
看更多

熱門文章

台灣逾5成女性是「泡芙人」 醫暴露全是這原因

2019-08-09 16:35

「病患被祂帶走了...」醫院古老忌諱 讓護理師當場嚇傻

2019-08-10 11:00

白開水沒味道 營養師狂推加這些料讓水變好喝

2019-08-10 07:38

華航飛日本高松航班發動異常 影響156名旅客

2019-08-09 17:42

八八風災10年最佳見證 張大川以高空攝影記錄山川變色

2019-08-10 11:01

目睹颱風天3起外送員車禍 他嘆：賺錢有數，生命要顧

2019-08-09 16:28

熱爆了！金門出現39.9度的史上最高溫

2019-08-09 17:04

張小燕憶亡夫 想對醫師說「不要對每個病人視病如親」

2019-08-10 14:55

6：29宜蘭近海3.2地震 最大震度宜蘭縣3級

2019-08-10 07:04

颱風假效益發燒！愈夜愈多人 各大「百貨」買氣強強滾

2019-08-09 19:04

每日星座運勢／處女單身者戀愛運佳 事業留意細節

2019-08-10 00:00

華航飛日本班機出狀況 運安會：供油系統出問題

2019-08-09 16:32

不到30歲就開始長老人斑？專家：堅持4件事，到老都不長斑

2019-08-09 16:23

日本百年香皂一顆45元 好市多一年賣出近200萬顆

2019-08-10 12:39

嘗鮮期更短了 日系餐飲名店掀退場潮

2019-08-09 23:50

利奇馬遠離 吳德榮：迎風面防雨 背風面防極高溫

2019-08-10 09:33

提振夏日食慾 速食業者祭出創意新堡

2019-08-09 17:40

衛生所籌組協會拚轉型 變回照顧社區健康的「家人」

2019-08-09 19:22

三星Galaxy Note10系列8/23陸續開賣 你想買哪一色？

2019-08-09 17:20

颱風攪局 台金航線今大受影響機場人潮減半

2019-08-09 19:36

全台血庫缺血 最低剩不到5天

2019-08-10 12:23

台灣紙紮文化法國放光！巴黎藝文指南推薦10大必看展

2019-08-09 17:06

因為工作導致心血管疾病 這三大行業占比最高

2019-08-10 11:09

愛美更要追求舒適 無鋼圈、運動型內衣內衣正夯

2019-08-10 00:18

社區隱藏2天 南市再添1登革熱

2019-08-09 23:12

肝基會25週年 第一步爭取肝病CT、MRI設備普及化

2019-08-10 11:20

颱風外圍環流沉降影響 金門飆出39.9度史上高溫

2019-08-09 23:09

古力娜扎以翠綠夏日美裙搭LOEWE最新Postal包 何穗穿清涼熱褲秀腿也秀手袋

2019-08-10 12:08

林心如穿maje扮古靈精怪書呆子 秋冬新代言張天愛和汪星人一起搶鏡

2019-08-10 12:21

免費兒童健檢 去年2成家長未用

2019-08-09 23:39

台中動漫博覽會開幕 火影忍者慕留人特展別錯過

2019-08-09 17:50

國衛院：客運司機過度投入工作 心血管疾病風險高

2019-08-10 11:45

大樂透第108071期頭獎摃龜

2019-08-09 22:09

網友集體拒喝一國兩制手搖飲 醫：含糖飲是脂肪肝兇手

2019-08-10 15:49

利奇馬遠離 台灣高鐵宣布：明正常營運

2019-08-09 17:46

颱風利奇馬雨量豐沛 石門水庫洩洪

2019-08-09 19:16

航海人員測驗 女性合格率連5年成長

2019-08-10 12:24

利奇馬遠離 桃機共計504航班受影響

2019-08-09 17:20

颱風遠離 中南部留意大雨北部東半部注意高溫

2019-08-10 08:22

颱風利奇馬逼近中國 10日部分航班異動

2019-08-09 20:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top