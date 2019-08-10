中元普渡倒數計時！網購「台味泡麵熱銷TOP 5」快跟買一波

2019-08-10 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



中元普渡商機持續發酵，根據momo購物網統計，今年中元促銷活動自7月份開跑以來，食品銷售年增達5成，除了一般零食、飲料熱銷外，祭祀桌上必備的泡麵銷售成長更突破1.5倍，其中「台味泡麵」表現最搶眼，進口泡麵以日韓泡麵的銷售彈跳最顯著。近年不斷掀起熱議話題的乾拌麵、快煮麵也在網購、團購市場賣出好成績，ihergo愛合購表示，消費者願意花費稍高的價格購買網路夯賣的快煮麵，口味也逐漸轉向偏好辣味。

momo購物網的泡麵人氣榜中，「台味泡麵」攻下榜單前5名，年年入榜的統一麵肉燥風味麵仍舊展現超高人氣，熱銷逾萬包，獲得銷售冠軍；台灣泡麵三大品牌之一的味丹推出味味A排骨雞湯麵中元特規組搶市，銷售破千箱，榮獲第二名；今年甫於momo購物網上架的維力炸醬麵，挾廣大粉絲群與買氣躍升至第三名；第四、五名由曾掀起消費者囤貨潮的台酒花雕雞碗麵、清爽風味獨樹一格的來一客鮮蝦魚板麵獲得。中元活動期間農心辛拉麵、日清杯麵也展現強勁買氣，銷售成長近1.2倍。

乾拌麵風潮也席捲至中元普度祭祀桌上，「名人加持」、「麻辣」與「聯名」為熱銷關鍵，像是型男大主廚詹姆士研發的詹麵，一口氣推出激麻、川麻、辣沾麵等3種口味，新品上市就熱銷3,000包；賈以食日燒椒麵、曾拌麵香蔥椒麻與麻油椒香麵也深受消費者青睞。老媽拌麵攜手米其林指標餐廳藍象聯名推出泰式系列、老牌火鍋店太和殿推出椒香麻醬新口味，搶搭此波中元檔期食品商機。

8月12日前momo購物網加碼推「中元品類日」活動，眾多商品限時優惠5折起，指定商品單筆消費滿2,500元登記送100 mo幣、滿3,888元登記送300 mo幣、滿8,888元登記送飛樂免油氣炸鍋。

ihergo愛合購今年特闢「中元祭：降拜，鬼才喜歡咧」專區，匯集泡麵快煮麵、餅乾飲料、三牲四果等，全區商品結帳輸折扣碼「鬼才喜歡」都能再打9折。其中中元節必拜的泡麵、快煮麵，近年在網購市場殺成紅海，除了大打名人代言，像是曾國城的「曾拌麵」、舒淇代言的「KiKi拌麵」，網紅千千也推出「水喔！千拌麵」，讓乾拌麵市場掀起大戰；A－Lin代言的「老媽拌麵」更大搞聯名，搶在中元節前宣布與泰國米其林一星藍象餐廳聯名，推出紅咖哩及綠咖哩乾拌麵。