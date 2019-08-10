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超適合夏天的「水果系保養」！清甜果香給肌膚滿滿元氣

2019-08-10 13:18聯合報 記者陳立儀╱即時報導

酸甜爽口的水果與果汁，是夏季少不了的好滋味，就連肌膚保養也搶搭水果系風潮，來自韓國的新創水果保養品牌FRUDIA正式進軍台灣，依據水果特性推出5大系列保養品；去年首度登場的THE BODY SHOP純淨果香保水美肌優格，今夏也推出全新的粉紅葡萄柚淨白保水美肌優格，清新愉悅的粉紅葡萄柚香氛令人不自覺嘴角上揚。

FRUDIA在韓國設有自家果園，以來自法國果醬師傅手工藝的靈感，自主研發獨家低溫冷萃技術，透過全程低溫與手工搗碎的製程，保留水果的營養、果香與色澤；高顏值的產品包裝也是一大特色，外觀以渾圓的果醬罐做為設計概念，瓶蓋的波浪造型象徵用包裝紙封住手工果醬，每一種水果搭配不同色系，繽紛多彩又兼具時尚質感。

FRUDIA的5大產品線包括藍莓補水保濕系列、青葡萄毛孔調理系列、柑橘明亮煥白系列、石榴保濕彈潤系列、酪梨舒緩修護系列，另外還有護唇、面膜、護手霜、身體保養品等，明星商品為藍莓補水凝霜、青葡萄毛孔調理輕凝霜、蜂蜜藍莓保濕潤澤護唇膏等，上市初期將以台灣官網與官方直營蝦皮商城為主要銷售通路，日後將進入更多元的線上與線下通路。

THE BODY SHOP純淨果香保水美肌優格系列擁有水潤輕盈的質地，滿足滋潤肌膚卻又不想過度黏膩的保養需求，還可放置於冰箱中使觸感更加沁涼，除了今夏全新推出的粉紅葡萄柚淨白保水美肌優格之外，另有玫瑰、杏奶花蜜、草莓、辣木籽、香蕉等不同品項，以及仙人掌花、薑根鏗活兩款季節限定香調。即日起至9月17日購買THE BODY SHOP純淨果香身體保養系列等商品，任選兩件優惠85折。

FRUDIA以果醬罐為設計概念，包裝繽紛多彩又兼具時尚質感。圖／FRUDIA提供
FRUDIA以果醬罐為設計概念，包裝繽紛多彩又兼具時尚質感。圖／FRUDIA提供
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FRUDIA藍莓補水保濕系列。圖／FRUDIA提供
FRUDIA藍莓補水保濕系列。圖／FRUDIA提供
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THE BODY SHOP粉紅葡萄柚淨白保水美肌優格，200ml售價650元。圖...
THE BODY SHOP粉紅葡萄柚淨白保水美肌優格，200ml售價650元。圖／THE BODY SHOP提供
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THE BODY SHOP粉紅葡萄柚淨白保水美肌優格，200ml售價650元。圖...
THE BODY SHOP粉紅葡萄柚淨白保水美肌優格，200ml售價650元。圖／THE BODY SHOP提供
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FRUDIA石榴保濕彈潤系列。圖／FRUDIA提供
FRUDIA石榴保濕彈潤系列。圖／FRUDIA提供
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