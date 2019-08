超適合夏天的「水果系保養」!清甜果香給肌膚滿滿元氣

2019-08-10 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



酸甜爽口的水果與果汁,是夏季少不了的好滋味,就連肌膚保養也搶搭水果系風潮,來自韓國的新創水果保養品牌FRUDIA正式進軍台灣,依據水果特性推出5大系列保養品;去年首度登場的THE BODY SHOP純淨果香保水美肌優格,今夏也推出全新的粉紅葡萄柚淨白保水美肌優格,清新愉悅的粉紅葡萄柚香氛令人不自覺嘴角上揚。

FRUDIA在韓國設有自家果園,以來自法國果醬師傅手工藝的靈感,自主研發獨家低溫冷萃技術,透過全程低溫與手工搗碎的製程,保留水果的營養、果香與色澤;高顏值的產品包裝也是一大特色,外觀以渾圓的果醬罐做為設計概念,瓶蓋的波浪造型象徵用包裝紙封住手工果醬,每一種水果搭配不同色系,繽紛多彩又兼具時尚質感。

FRUDIA的5大產品線包括藍莓補水保濕系列、青葡萄毛孔調理系列、柑橘明亮煥白系列、石榴保濕彈潤系列、酪梨舒緩修護系列,另外還有護唇、面膜、護手霜、身體保養品等,明星商品為藍莓補水凝霜、青葡萄毛孔調理輕凝霜、蜂蜜藍莓保濕潤澤護唇膏等,上市初期將以台灣官網與官方直營蝦皮商城為主要銷售通路,日後將進入更多元的線上與線下通路。