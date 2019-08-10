林心如穿maje扮古靈精怪書呆子 秋冬新代言張天愛和汪星人一起搶鏡

2019-08-10 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



法國輕奢品牌maje以都會女子的浪漫與自信為主調，日前林心如拍攝大陸雜誌時即穿了春夏鏤空寬褲與上衣，拍出書呆子的清新呆萌，也展現當代女性的多變慧黠；而maje也在日前宣布由張天愛擔綱秋冬系列全球代言人，設計師的愛犬同步入鏡搶戲。

林心如所穿的服裝，是來自maje春夏系列的Manuela雛菊鏤空短上衣、Pola雛菊短裡襯寬褲，展現有別日常的風格。日前maje發表秋冬形象廣告，同時發表張天愛為秋冬系列的全球代言人，以簡約風格展現巴黎女孩的魅力，她身穿淺灰緞面西服、短褲套裝，搭配卡其高領針織衫與同色系長靴，另一套則是屬於夜晚的金屬色小禮服，是熱鬧派對的亮眼風格，但最受矚目的配件，可能是在「maje My Dog And I」拍攝主題中同時入鏡的品牌設計師Judith Milgrom的愛犬Gyps，除了點綴張天愛的日夜穿搭，也來自品牌對年輕世代生活的理解，即貓貓狗狗都是日常生活中不可或缺的貼心夥伴。