古力娜扎以翠綠夏日美裙搭LOEWE最新Postal包 何穗穿清涼熱褲秀腿也秀手袋

2019-08-10 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



每回推出新包款都讓人眼睛一亮的LOEWE，繼Puzzle、Hammock及Gate等熱賣款之後，祭出全新的Postal系列，以明信片的輪廓、便捷輕巧的開闔設計打造側背硬殼手袋，並推出限定城市版，展現品牌拼接皮革的工藝與創意。

全新的 Postal包款以方正硬殼的外型打造，是仿自明信片的輪廓，包款右上角的LOEWE品牌Logo（Anagram 壓花）也比照明信片上張貼郵票的位置，包型靈感則來自昔日的淑女包款式，略帶復古氛圍，以柔軟亮澤的小牛皮革製作，共有2種尺寸，除了常態款的單色系列，並推出世界主要城市插圖的特別限量版。