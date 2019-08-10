古力娜扎以翠綠夏日美裙搭LOEWE最新Postal包 何穗穿清涼熱褲秀腿也秀手袋
每回推出新包款都讓人眼睛一亮的LOEWE，繼Puzzle、Hammock及Gate等熱賣款之後，祭出全新的Postal系列，以明信片的輪廓、便捷輕巧的開闔設計打造側背硬殼手袋，並推出限定城市版，展現品牌拼接皮革的工藝與創意。
全新的 Postal包款以方正硬殼的外型打造，是仿自明信片的輪廓，包款右上角的LOEWE品牌Logo（Anagram 壓花）也比照明信片上張貼郵票的位置，包型靈感則來自昔日的淑女包款式，略帶復古氛圍，以柔軟亮澤的小牛皮革製作，共有2種尺寸，除了常態款的單色系列，並推出世界主要城市插圖的特別限量版。
創意總監Jonathan Anderson將馬德里、巴塞隆納、倫敦、巴黎、紐約、上海、東京、香港和北京各城市的都市景觀，運用在旅行元素濃厚的Postal包款上，融入品牌經典的皮革拼花技術，將不同色彩的皮料拼出懷舊的圖樣。在大陸則另外限定發售一款象徵愛情、和平的白鴿主題圖樣款式，名為比翼雙飛，古力娜扎、何穗都以夏日穿搭展現清爽的穿搭視覺；而以巴塞隆納為主題的Postal包款，則僅限於巴塞隆納格拉西亞大道（Paseo de Gracia）上的專門店獨家發售。
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