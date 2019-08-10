閩南語認證報名數創新高 19歲以下考生近五成

2019-08-10 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



教育部今舉行閩南語語言能力認證考試，上午9時在全國18個考區、36所考場學校同步舉行。本次考試報名人數再創新高，共有1萬1582人報考，19歲以下考生近5成。報考生中，年紀最大為78歲，最小4歲，還有來自法國、美國等不同國家的考生。成績單預計今年10月21日開放上網查詢。

教育部說，107年起，19歲以下考生免報名費，故這兩年報考A卷（基礎級及初級）的考生明顯增加。今年比去年增加了29％，其中7至12歲考生增加1000多人。

教育部表示，為鼓勵家庭共學母語，家庭成員2人含以上即可團報，今年團報共720組，也比去年多了65組。全台以台南市海佃國中團報人數356位最多，並刷新該校去年310位的團報紀錄。海佃國中表示，因為今年七年級的本土語言課程又增設1班，加上去年沒通過認證的學生願意再次自我挑戰，所以學校團報人數年年增加。