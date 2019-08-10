肝基會25週年 第一步爭取肝病CT、MRI設備普及化

2019-08-10 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台灣是肝病大國，曾經每五名成人就有一人是Ｂ肝帶原者，肝病防治學術基金會今舉行25周年慶，董事長許金川說，影像學檢查是診斷肝硬化、肝臟占位等疾病不可缺少的手段，但國人肝病患者數量龐大，患者為照CT、MRI一等就是四、五個月，甚至有人在等待的過程中離世，誓爭取CT、MRI設備普及化，兩個月前至衛福部建言，已納入研議。

前總統馬英九今天應邀出席肝基金會周年慶時，再次提及自己在大學時代的Ｂ肝病史，耗時3至4個月康復，非常了解肝病患者的苦，開始重視作息和運動；衛福部部長陳時中則說，2025年消滅C肝是既定政策，為此近三年已投入145億元，今年度C肝預算逾60多億元，治癒率第一年的97％至現在已達98.2％，甚至有些地區成功率是99％。

許金川指出，自2013年成立「好心肝門診中心」到2017年的「好心肝健康管理中心」，今年再擴建好心肝門診中心樓層及診間，9月將正式啟用，目前二樓為門診中心，八樓為健檢中心，九樓將擴建為肝膽腸胃科以外各科門診的使用空間，為籌建專屬的「肝病醫院」、「肝病醫療中心」奠下基石。

肝基會25周年慶，政壇重量級人物齊聚，包含馬英九、國民黨前主席吳伯雄、從藝人轉戰政治圈的原住民立委高金素梅紛紛出席祝賀；演藝圈也有不少名人現身會場，如「綜藝大姐大」張小燕，郭子乾、彭恰恰及許效舜更精心準備「鬪嘴鼓」表演，逗得全場歡笑聲不間斷。

許金川表示，為改善台灣B肝盛行率，肝基會創辦人、台大醫學院教授宋瑞樓推動新生兒全面注射Ｂ肝疫苗，如今台灣兒童B肝帶原率已從10.5%下降至1%以下。目前抗B肝病毒藥物可緩解症狀、控制病情，C肝全口服新藥治癒率更逼近100%，只要患者積極就醫追蹤治療，不但可阻斷病毒傳染，罹患肝硬化及肝癌的病患人數也會大幅降低。