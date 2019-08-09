颱風假效益發燒！愈夜愈多人 各大「百貨」買氣強強滾

2019-08-09 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



受利奇馬颱風影響，今日全台多處縣市停班停課，不料風雨沒有預估的大，民眾開心「撿到」一天颱風假，百貨公司湧進大量人潮，當中以熱食餐飲最受歡迎。

從中午開始，遠東SOGO美食街人潮爆量，許多情侶、家庭攜家帶眷外出覓食，餐飲業績較上週五成長約2成左右；館內超市也出現採購潮，為晚間下廚作足準備。遠東SOGO表示，受惠颱風假發威，今日整體來客數較往常假日多出約2成，除了餐飲、超市業績亮眼外，包括休閒運動、玩具等櫃位也吸引大量買氣，值得一提的是SOGO忠孝館12樓的台南展，颱風天也有不少外籍觀光客前去消費。

遠東百貨今日正常營業時間開店，因風雨不大，加上放颱風假影響，整體來客數成長約5成，業績約也增加約3成左右。部分上班族家庭習慣假日補貨，加上家中存糧較少，館內餐飲類業績成長明顯，其中以超市、美食街、餐廳及娛樂類消費力最高。

適逢暑假檔期換新片，今日上映新片至少10部，全台4間威秀影城（板橋大遠百威秀、新竹大遠百威秀、台中大遠百威秀、高雄大遠百威秀）集客力驚人，吸引大量親子、年輕族群前來賞片。

微風南山今日開店營業前，門口早被民眾擠得水泄不通，粗估有近百人等待進場，話題性十足。微風集團指出，雙北市放颱風假，今日微風各館人潮約比平日多出2成，預計晚間將出現另一波人潮，主要集中在美食街、主題餐廳，整體業績成長約2成左右。

微風超市今日正常營業，吸引大批家庭客前往採購熟食、生鮮、海產、壽司及水果，加上超市舉辦「日本愛媛蜜柑」推廣活動，愛媛縣副縣長與吉祥物蜜柑小犬親自出馬，與現場顧客親切互動，超市來客數增加3成以上，預估業績較日常成長3成。