親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜蘭強震撼全台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

三思而後「粉」：那些偶像幻滅的成長痛

華航飛日本高松航班發動異常 影響156名旅客

提振夏日食慾 速食業者祭出創意新堡

2019-08-09 17:40聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

炎炎夏日總讓人食欲不振，不想吃油膩的便當，速食或許是個不錯選項。近日，各大速食業者紛紛推出新品搶市，像是麥當勞則首次將營養健康的酪梨加入漢堡，推出酪梨安格斯黑牛堡、嫩煎鷄腿堡；肯德基鎖定起司控，推出大份量的澎湃「起司摩天輪咔啦雞腿堡」；樂檸漢堡則推出煙燻BBQ新口味「煙燻BBQ蔥圈大俠牛堡」，在悶熱的天氣提振味蕾。

近年在全球掀起「超級食物」風潮，酪梨成為全球最受歡迎的食材之一，台灣麥當勞看準消費者對食材的講究，美食級系列漢堡「Signature極選系列」，首度採用新鮮酪梨切丁入堡，即日起至9/3推出限期、限量「酪梨安格斯黑牛堡」、「酪梨嫩煎鷄腿堡」、「酪梨脆鷄沙拉」與「酪梨烤鷄沙拉」四款極選系列新品。此次期間限定產品，選用「哈斯酪梨」切丁，有別於市面上的酪梨醬，讓消費者看得到也吃的到，兩款新口味分別搭配四盎司安格斯黑牛或上等鷄腿肉，麥當勞預估將可帶來一成來客數成長。

肯德基經典咔啦雞腿堡也推出創意新品，全新「起司摩天輪咔啦雞腿堡」除了有酥脆咔啦雞腿排，還夾入超大顆爆漿乳酪起司球，再海派淋上由切達起司、帕馬森起司、乳酪起司以及馬茲瑞拉起司精心調製出的獨家混搭起司醬、酥脆洋蔥圈，超大份量的組合呈現多層次的混搭美味，最適合起司重度上癮者，即日起至9/2於全台門市限定販售。

來自嘉義的台灣速食業品牌「樂檸漢堡」，今夏祭出全門市限定款新品「煙燻BBQ蔥圈大俠牛堡」，以特調BBQ黑醬為佐料，再夾入酥脆「真」洋蔥圈、招牌天然無雜牛肉起司與焦煎培根增添香氣，最後採用自家烘焙雲感麵包做為上下夾層，交織出豐富的味蕾六重奏。即日起至9月30日，選購新品加任一套餐，飲品享免費升級，穿短褲再加碼薯條雙升級。

麥當勞酪梨安格斯黑牛堡(左)、酪梨嫩煎鷄腿堡(右)，單點售價149元。記者張芳瑜...
麥當勞酪梨安格斯黑牛堡(左)、酪梨嫩煎鷄腿堡(右)，單點售價149元。記者張芳瑜／攝影
分享
肯德基「起司摩天輪咔啦雞腿堡」單點129元。圖／肯德基提供
肯德基「起司摩天輪咔啦雞腿堡」單點129元。圖／肯德基提供
分享
樂檸漢堡「煙燻BBQ蔥圈大俠牛堡」新品嚐鮮價139元。圖／樂檸漢堡提供
樂檸漢堡「煙燻BBQ蔥圈大俠牛堡」新品嚐鮮價139元。圖／樂檸漢堡提供
分享

漢堡麥當勞速食
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

三星Galaxy Note10系列8/23陸續開賣 你想買哪一色？

2019-08-09 17:20

陳柏霖、Leo王現身路易威登BELLAVITA女裝快閃店

2019-08-09 15:37

填滿你的粉紅少女心！「玫瑰系彩妝」新貨到 甜美一夏就靠它

2019-08-09 15:11

提著青紗燈籠看古蹟！首爾「昌德宮月光之旅」8月14日開放報名

2019-08-09 13:22

穿這個顏色 整個月飲料買一送一！這家茶飲超有梗

2019-08-09 12:47

U值媒／颱風天在家自己做毛豆荀絲吧！

2019-08-09 12:37

利奇馬遠離 台南大員皇冠餐券買10送3

2019-08-09 12:36

秋冬新包 VALENTINO LOGO搶眼 Roger Vivier 方扣俐落

2019-08-09 00:11

GEORG JENSEN FUSION混搭美學 詮釋個人精彩

2019-08-09 00:09

影／刷卡進車站出現「皮卡丘～」叫聲 「皮卡丘大量發生中」進攻橫濱車站

2019-08-08 22:30

好像漫步在仙境！日本「4大雲海」此生必訪　搭纜車也看得到

2019-08-08 20:24

父親節限定 台大兒醫「歡樂門診」紅鼻子醫生呆萌問診

2019-08-08 19:46

被Vrgil男裝燒到還沒下手 陳柏霖先逛女裝快閃店物色孝親禮物

2019-08-08 19:13

LEO王穿裙子 今生是第一次 出席LV快閃店的心情很「精緻」

2019-08-08 19:05

林予晞被LV快閃店吸走目光 變成路障還撞倒路人小孩

2019-08-08 18:52

年輕人假日新嗜好 「賞屋」兼享咖啡、戲水多重樂趣！

2019-08-08 18:36

U值媒／叱咤風雲的市集，急速沒落中

2019-08-08 18:33

影／歡樂門診奇幻登場 邀孩童親手做父親節禮物

2019-08-08 18:09

廣式月餅喊漲！百貨中秋送禮強打百年台味老餅

2019-08-08 17:57

影／用歌聲撫慰受震人心 森祐理更加愛台灣！

2019-08-08 17:30

微露小蠻腰 孫盛希穿Marimekko變身性感女強人

2019-08-08 17:14

芋泥瀑布加超大Q嫩芋圓 浮誇冰品藏身台中文青甜點店

2019-08-08 16:57

時尚界都在用的4招「最省力減肥法」　每天吹氣球、吃嬰兒食品都會瘦

2019-08-08 16:48

15名學員通過七大考驗 成為台灣首批本土「品水師」

2019-08-08 16:45

「怪美的」先驅！MOSCHINO推魔髮小精靈系列 只有一家店買得到

2019-08-08 16:44

梵克雅寶珠寶學校 香港開設首間海外學院

2019-08-08 16:11

百貨台南美食展登場 小卷米粉、炒鱔魚意麵北上快閃

2019-08-08 16:09

避免歧視肥胖 學者設計模擬肥胖衣

2019-08-08 16:05

陳庭妮登雜誌封面 愛犬Chelsea尬卡地亞美洲豹

2019-08-08 15:39

國際貓奴日「貓美術館」 邀日本人氣偶裝K-LINE貓現身

2019-08-08 15:27

強震＋颱風超有感！「救難包、防災頭套、手電筒」成為網購買氣大熱門

2019-08-08 14:44

飯店界愛馬仕 「安縵伊沐」擁日本愛琴海賞楓

2019-08-08 14:17

士林萬麗酒店夏季限定萬國燒烤Bar 豪華吃到飽CP超高吃貨必去

2019-08-08 14:13

賴冠霖帶貓主子登封賣萌 網「這奴才樣很到位」

2019-08-08 12:47

童書館搶進精華區 明年國際書展面貌變

2019-08-08 11:52

健康照護指標評比 台灣贏過南韓奪世界第一

2019-08-08 11:51

下半年就跑這一場！旗山馬2.0路線大改版再升級

2019-08-08 11:10

北市牛肉麵評比 56家爭霸戰

2019-08-08 00:03

華堡免費吃！漢堡王Ｘ戶戶送「一日限定華堡牆」快閃7小時

2019-08-07 19:32
看更多

熱門文章

天真以為電子菸比香菸「健康」 男肺塌陷還出現小黑點

2019-08-08 20:43

父親節最大禮物 威力彩頭獎上看18.2億

2019-08-08 20:35

身為兒科急診醫師 他從未想過 有一天得搶救自己孩子

2019-08-08 20:08

家樂福也有必買商品？ 網激推神好物搶到全空

2019-08-08 21:34

威力彩第108063期開獎

2019-08-08 21:01

台大新生註冊必答月經幾歲來？ 學生諷：比我媽關心我

2019-08-08 19:34

台灣逾5成女性是「泡芙人」 醫暴露全是這原因

2019-08-09 16:35

颱風牌失效！威力彩今頭獎再槓 下期頭獎上衝20.5億

2019-08-08 22:04

夜開3台冷氣電費破萬讓她崩潰 網友1招幫省錢

2019-08-09 15:27

颱風天不該叫外送？他一句話點出外送員的無奈

2019-08-09 14:31

威力彩下周一頭獎上看20.5億元 近四年最高

2019-08-09 12:25

台南再添1本土登革熱 東區大同里、歸仁南興里要注意

2019-08-09 11:28

華航飛日本高松航班發動異常 影響156名旅客

2019-08-09 17:42

影／刷卡進車站出現「皮卡丘～」叫聲 「皮卡丘大量發生中」進攻橫濱車站

2019-08-08 22:30

一日三震…宜蘭規模6強震 半顆原子彈能量

2019-08-09 00:41

穿這個顏色 整個月飲料買一送一！這家茶飲超有梗

2019-08-09 12:47

目睹颱風天3起外送員車禍 他嘆：賺錢有數，生命要顧

2019-08-09 16:28

好像漫步在仙境！日本「4大雲海」此生必訪　搭纜車也看得到

2019-08-08 20:24

【相處之道】古家榕／婚後服刑守則

2019-08-09 06:00

每日星座運勢／雙子好運連連受歡迎 花錢時要評估

2019-08-09 00:00

120萬！乙種旅行社資本額再下修 年底前上路

2019-08-09 00:12

熱爆了！金門出現39.9度的史上最高溫

2019-08-09 17:04

威力彩頭獎累積破20.5億元 彩券買氣倍增

2019-08-09 13:31

【照護心情】鄒惠蓉／感謝手足的分攤

2019-08-09 06:00

華航飛日本班機出狀況 運安會：供油系統出問題

2019-08-09 16:32

他問失智老父可繼續開車？網友神回「準備好錢或白琴」

2019-08-08 21:33

人人有機會！今晚「威力彩」再槓 下期頭獎上看20.5億

2019-08-08 22:54

花蓮地震規模3.7 最大震度3級

2019-08-08 22:33

好不容易掛到台大卻停診 別哭，可以這樣補救！

2019-08-08 20:59

【我愛一個人煮-76】太陽臉／越式牛肉河粉

2019-08-09 06:00

正式進入秋天 這些食材可抗「秋燥」

2019-08-09 12:31

不到30歲就開始長老人斑？專家：堅持4件事，到老都不長斑

2019-08-09 16:23

LEO王穿裙子 今生是第一次 出席LV快閃店的心情很「精緻」

2019-08-08 19:05

影／芭樂、柚子都在 林姿妙勘農災：感謝老天有驚無險

2019-08-09 13:15

20億頭獎得主是你？台彩統計「頭獎臉」特徵 要大眼配橢圓臉

2019-08-09 15:58

利奇馬發威 全台6萬多戶停電 新北市最多

2019-08-09 11:32

逾二成家長未善用免費兒童健檢 台南利用率低於平均

2019-08-09 10:37

三星Galaxy Note10系列8/23陸續開賣 你想買哪一色？

2019-08-09 17:20

新北抽驗飲冰品、普度供品  4件冰品違規連鎖店在列

2019-08-08 22:44

破碎帶+隱沒帶… 2小時2震 都是獨立地震

2019-08-09 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top