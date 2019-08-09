提振夏日食慾 速食業者祭出創意新堡

2019-08-09 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



炎炎夏日總讓人食欲不振，不想吃油膩的便當，速食或許是個不錯選項。近日，各大速食業者紛紛推出新品搶市，像是麥當勞則首次將營養健康的酪梨加入漢堡，推出酪梨安格斯黑牛堡、嫩煎鷄腿堡；肯德基鎖定起司控，推出大份量的澎湃「起司摩天輪咔啦雞腿堡」；樂檸漢堡則推出煙燻BBQ新口味「煙燻BBQ蔥圈大俠牛堡」，在悶熱的天氣提振味蕾。

近年在全球掀起「超級食物」風潮，酪梨成為全球最受歡迎的食材之一，台灣麥當勞看準消費者對食材的講究，美食級系列漢堡「Signature極選系列」，首度採用新鮮酪梨切丁入堡，即日起至9/3推出限期、限量「酪梨安格斯黑牛堡」、「酪梨嫩煎鷄腿堡」、「酪梨脆鷄沙拉」與「酪梨烤鷄沙拉」四款極選系列新品。此次期間限定產品，選用「哈斯酪梨」切丁，有別於市面上的酪梨醬，讓消費者看得到也吃的到，兩款新口味分別搭配四盎司安格斯黑牛或上等鷄腿肉，麥當勞預估將可帶來一成來客數成長。

肯德基經典咔啦雞腿堡也推出創意新品，全新「起司摩天輪咔啦雞腿堡」除了有酥脆咔啦雞腿排，還夾入超大顆爆漿乳酪起司球，再海派淋上由切達起司、帕馬森起司、乳酪起司以及馬茲瑞拉起司精心調製出的獨家混搭起司醬、酥脆洋蔥圈，超大份量的組合呈現多層次的混搭美味，最適合起司重度上癮者，即日起至9/2於全台門市限定販售。