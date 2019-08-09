三星Galaxy Note10系列8/23陸續開賣 你想買哪一色？

2019-08-09 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



今天凌晨才發表的Galaxy Note10旗艦雙新機，緊接著宣布在下週就會正式公布更詳細的台灣上市相關訊息，預計將於8月23日起陸續上市。大中華區總裁權桂賢更將親自來台，令人期待這次新機登台會端出什麼吸引人的購機優惠。

Galaxy Note10系列此次首度推出兩種尺寸，除了獨特的S Pen在文書、遠端遙控功能皆大幅進化，並加入更多實用的影片編輯技術之外，這次在紐約發表會上還亮相了多種以稜鏡折射光澤設計的搶眼機身色彩，除了兩種尺寸皆有的星環銀、星環白和星環黑3色，Galaxy Note10還多了星環紅、星環粉2色，Galaxy Note10+的星環藍也超級搶眼，結合極窄邊框與超薄機身，美出新高度。