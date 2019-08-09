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陳柏霖、Leo王現身路易威登BELLAVITA女裝快閃店

2019-08-09 15:37聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2019秋冬女裝快閃店隆重開幕，位於BELLAVITA寶麗廣塲一樓中庭廣場，以龐畢度中心為結構發想，正紅色的水管造型結構相當奪目，林予晞也被快閃店吸走、目不轉睛，還不小心成了路障絆倒路人，並特地帶了相機準備捕捉畫面。

久違的陳柏霖以地球裝飾嵌花圓領衫出席，打算在快閃店挑東西給媽媽當禮物；剛從沖繩度假回來的陳庭妮，梳了呼應龐畢度造型的立體管狀瀏海，相當搶眼；Leo王則是時尚派對初體驗，以裙裝登場，他表示「音樂是藝術，服裝也是藝術，都採取開放的心，第一次穿裙子覺得還滿好看的」，運用身高優勢展現男裝百褶裙的大器。

即起開幕的路易威登女裝快閃店，陳列最新服裝、皮件、飾品與鞋履。秋冬女裝闡揚當代女性對自身潛力的信仰，風格明確地運用八○年代的元素，並且以龐畢度中心的綠色水管、藍色空調管路、黃色電力管路以及紅色自動扶梯等4個鮮明色彩，打造服裝的視覺，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière將具有時代感的刺繡、粗毛呢、荷葉邊、墊肩與高腰剪裁等，作為細節表現，日式和服外套（Kimono）結合荷葉邊馬甲夾克（Cape Coat），則是以普普印花和亮片、鉚釘等製造舞台效果的張力。

備受矚目的配件則是LV Pop系列，靈感來自復古的電視信號測試畫面，再用3D噴墨列印技術，把墨色印染進皮革中，創作出霓紅幻景的光澤和錯視，在女裝快閃店全球獨家銷售的柔美粉紅色T恤，即是LV Pop系列的表現手法；此外，快閃店也推出全台獨賣的Twist手袋，以嶄新的Damier Animation格纹打造，時髦新潮。

【路易威登2019秋冬女裝快閃店】

地點：台北BELLAVITA寶麗廣塲一樓中庭

時間：8月9日至8月28日

路易威登Bellavita寶麗廣場2019秋冬女裝快閃店，外觀結構靈感來自龐畢度...
路易威登Bellavita寶麗廣場2019秋冬女裝快閃店，外觀結構靈感來自龐畢度中心。圖／LV提供
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路易威登於Bellavita寶麗廣場開設2019秋冬女裝快閃店。圖／LV提供
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