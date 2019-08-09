填滿你的粉紅少女心！「玫瑰系彩妝」新貨到 甜美一夏就靠它

2019-08-09 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



溫柔甜美的粉紅、玫瑰色系向來是許多女性的最愛，粉嫩妝容不僅能凸顯好氣色，挑選清爽顯白的色系更百搭。CLIO珂莉奧 、dejavu、MISSHA、A’PIEU等品牌都有「粉粉惹人愛」的彩妝新品，讓粉紅氛圍妝點夏日心情。

屈臣氏獨家新推出的MISSHA迷你霧感胭脂唇膏組，一次就能擁有5款絕美色號，另外還有MISSHA蜜桃樂園刷具系列、蜜桃樂園手拿鏡、蜜桃樂園乾濕兩用Q彈美妝蛋與美妝蛋架等，化妝時被滿滿的粉嫩色調包圍；A’PIEU水潤果漾慕斯唇釉顯色水潤，可輕鬆打造甜美誘人唇妝。除了唇彩之外，屈臣氏獨家新品還包括輕盈空氣感的4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅慕斯系列、仙女系妝感的A’PIEU粉嫩果漾絲絨腮紅凍等，讓粉潤飛上雙頰。

全新推出的CLIO珂莉奧光感無瑕氣墊粉餅粉紅柔霧版，不同於原本鏡面上蓋搭配黑色邊框，改版為粉紅色上蓋搭配柔霧玫瑰金的包裝與粉紅色粉撲，增添浪漫風格，柔霧絲絨妝感適合夏季，並限量推出1個正貨加上1顆補充蕊的超值優惠組合，售完為止。

dejavu推出桃粉睫毛眼線活力俏眸限定組，結合dejavu明星商品粉紅大砲濃密進化睫毛膏、持久極細毛筆型眼線液─睛亮豔黑，8月29日起在屈臣氏限定門市開賣，原價780元、特價499元。