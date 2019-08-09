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前一晚發布颱風假是「馬種下的惡果」？ 彭啟明引論戰

填滿你的粉紅少女心！「玫瑰系彩妝」新貨到 甜美一夏就靠它

2019-08-09 15:11聯合報 記者陳立儀╱即時報導

溫柔甜美的粉紅、玫瑰色系向來是許多女性的最愛，粉嫩妝容不僅能凸顯好氣色，挑選清爽顯白的色系更百搭。CLIO珂莉奧 、dejavu、MISSHA、A’PIEU等品牌都有「粉粉惹人愛」的彩妝新品，讓粉紅氛圍妝點夏日心情。

屈臣氏獨家新推出的MISSHA迷你霧感胭脂唇膏組，一次就能擁有5款絕美色號，另外還有MISSHA蜜桃樂園刷具系列、蜜桃樂園手拿鏡、蜜桃樂園乾濕兩用Q彈美妝蛋與美妝蛋架等，化妝時被滿滿的粉嫩色調包圍；A’PIEU水潤果漾慕斯唇釉顯色水潤，可輕鬆打造甜美誘人唇妝。除了唇彩之外，屈臣氏獨家新品還包括輕盈空氣感的4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅慕斯系列、仙女系妝感的A’PIEU粉嫩果漾絲絨腮紅凍等，讓粉潤飛上雙頰。

全新推出的CLIO珂莉奧光感無瑕氣墊粉餅粉紅柔霧版，不同於原本鏡面上蓋搭配黑色邊框，改版為粉紅色上蓋搭配柔霧玫瑰金的包裝與粉紅色粉撲，增添浪漫風格，柔霧絲絨妝感適合夏季，並限量推出1個正貨加上1顆補充蕊的超值優惠組合，售完為止。

dejavu推出桃粉睫毛眼線活力俏眸限定組，結合dejavu明星商品粉紅大砲濃密進化睫毛膏、持久極細毛筆型眼線液─睛亮豔黑，8月29日起在屈臣氏限定門市開賣，原價780元、特價499元。

韓國彩妝達人PONY今年4月出席COACHELLA音樂祭時，以NYX Professional Makeup打造超吸睛妝容，品牌精選PONY最愛單品，包括乾燥玫瑰色系的貼身愛撫裸色唇釉＃12、豆沙玫瑰色的澎澎泡芙氣墊唇釉＃04、紅棕與大地色系的百變玩味六色調色盤＃01、專業後台霧感定妝噴霧、精打細算附刷眉筆等。

透出一抹粉紅的雙頰，為夏日增添甜美浪漫。圖／屈臣氏提供
透出一抹粉紅的雙頰，為夏日增添甜美浪漫。圖／屈臣氏提供
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4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅慕斯系列，售價280元。圖／...
4U2 LOVE ME MORE CREAM羞飾腮紅慕斯系列，售價280元。圖／屈臣氏提供
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dejavu桃粉活力俏眸限定組，特價499元，8月29日起於屈臣氏限定門市開賣。...
dejavu桃粉活力俏眸限定組，特價499元，8月29日起於屈臣氏限定門市開賣。圖／dejavu提供
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MISSHA迷你霧感胭脂唇膏組，售價599元。圖／屈臣氏提供
MISSHA迷你霧感胭脂唇膏組，售價599元。圖／屈臣氏提供
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A’PIEU粉嫩果漾絲絨腮紅凍，售價320元。圖／屈臣氏提供
A’PIEU粉嫩果漾絲絨腮紅凍，售價320元。圖／屈臣氏提供
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MISSHA蜜桃樂園刷具系列、手拿鏡、乾濕兩用Q彈美妝蛋。圖／屈臣氏提供
MISSHA蜜桃樂園刷具系列、手拿鏡、乾濕兩用Q彈美妝蛋。圖／屈臣氏提供
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A’PIEU水潤果漾慕斯唇釉，售價320元。圖／屈臣氏提供
A’PIEU水潤果漾慕斯唇釉，售價320元。圖／屈臣氏提供
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NYX Professional Makeup澎澎泡芙氣墊唇釉＃04是PONY愛...
NYX Professional Makeup澎澎泡芙氣墊唇釉＃04是PONY愛用彩妝之一，售價360元。圖／NYX提供
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CLIO珂莉奧光感無瑕氣墊粉餅粉紅柔霧版，限量推出1+1超值組，售價890元。圖...
CLIO珂莉奧光感無瑕氣墊粉餅粉紅柔霧版，限量推出1+1超值組，售價890元。圖／CLIO提供
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A’PIEU粉嫩果漾絲絨腮紅凍，售價320元。圖／屈臣氏提供
A’PIEU粉嫩果漾絲絨腮紅凍，售價320元。圖／屈臣氏提供
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