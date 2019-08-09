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強颱利奇馬增強變胖 暴風圈凌晨觸陸 北台嚴防強風豪雨

舞進福島完成核災電影 尾竹永子：美好的露水隱藏輻射

2019-08-09 04:04聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

發生核災的日本福島撤離區中，藤蔓纏繞、繁花怒放。尾竹永子一襲白衣穿梭其中，於廢棄的核能廠和垃圾堆前起舞，留下一張張瑰麗的照片，螢幕上緩緩流轉。她說：「當人們覺得福島沒事了，我的身體卻告訴我不是這麼一回事。」

旅居紐約的日裔舞蹈家尾竹永子，明將在淡水雲門劇場首映她費時五年創作的電影「身在福島」，昨來台舉行發表會。永子曾獲美國文化界最高榮譽「麥克阿瑟天才獎」，她將與攝影師威廉‧約翰斯頓合作拍攝的500張照片，組成四段長達三小時的影片，凝鍊福島核災後的影像。

這是一部用「照片」疊成的電影，融合舞蹈、攝影和環境議題，永子形容自己「用編舞的方式界定時間和畫面」。影片分兩段放映，永子將在中場休息時翩然起舞，映後與觀眾對談。

影片速度緩慢，如一朵雲緩緩行進。永子說：「我希望讀者真正的看、真正的想，因此讓時間悠悠流轉」。雲門舞集藝術總監林懷民形容，面對核災，永子不吶喊、不抗爭，用安靜的方式述說，「她不給答案，卻帶給觀眾更多沉思。」

2011年東日本大地震造成的福島核災，造成3萬人死亡失蹤，16萬人撤離。永子自2014年起四度踏上福島，拍攝25000張照片完成「身在福島」。片中可看到原該熱鬧擁擠的車站、寺廟傾倒頹圮，長期無人居住的廢墟卻有鮮花怒放、綠意盎然。

永子說，當她躺在軌道上被藤蔓淹沒、蹲於繁花之間感覺清晨的露水滴落，「感覺相當美好，但我知道那些露珠也有輻射。」當她回到非災區，看到人們曬衣、散步過正常生活，「你會開始流淚。」

影片結尾，永子質問，明知出了事無人可挽救，為什麼還要建造？」昨天影片發表會的時間點剛好在台灣地震搖撼之後、颱風襲來之前。她感嘆：「人造的東西如此脆弱，人也很脆弱。」

「我強烈相信，人們不必真正經歷一件事，就能擁有這個經驗。」永子表示，拍攝影片的初衷是「縮短距離」，「把福島的經驗透過她的身體和作品，傳達給更多人。」

舞蹈家尾竹永子四度踏上福島，拍攝25000張照片完成核災電影「身在福島」。圖/雲...
舞蹈家尾竹永子四度踏上福島，拍攝25000張照片完成核災電影「身在福島」。圖/雲門提供
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舞蹈家尾竹永子四度踏上福島，拍攝25000張照片完成核災電影「身在福島」。她受林...
舞蹈家尾竹永子四度踏上福島，拍攝25000張照片完成核災電影「身在福島」。她受林懷民之邀來台首映此部電影，兩人開心暢談。記者陳宛茜/攝影
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福島核災攝影
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