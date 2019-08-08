影／刷卡進車站出現「皮卡丘～」叫聲 「皮卡丘大量發生中」進攻橫濱車站
刷車票進車站時，如果聽到的不是「嗶」一聲，而是「皮卡丘」的叫聲，該有多可愛？現在到日本橫濱，搭乘港未來線的港未來站，進站時，只要走正確的進站閘道，就能聽到「皮卡丘」或「皮卡皮卡」的聲音。
從2014年夏天開始，在日本橫濱市港未來地區，都會舉辦「皮卡丘大量發生」的活動，今年8月6日也即將登場皮卡丘進站的可愛情節喔！
Pokémon或Pocket Monsters精靈寶可夢系列，1997年4月1日東京電視台開播至今，仍然吸引大小朋友們的喜愛。這次在橫濱市港未來地區同樣也舉辦「皮卡丘」的活動。
#ピカチュウ が#みなとみらい駅改札でも大量発生チュウ！足跡が目印です☆ #ピカチュウ大量発生チュウ2019 #ポケモン #pokemon #横浜 #yokohama #みなとみらい駅 #みなとみらい pic.twitter.com/PwQelXuVr7— みなとみらい線 (@mm21railway) 2019年8月2日
為了提前預告皮卡丘大量發生的活動，從8月1日至12日，在橫濱港未來線的港未來站，其中三個進站閘口，只要刷票進站，每次在你通過票閘門口時，票口就會傳來一聲「皮卡丘」或「皮卡皮卡」的叫聲，超級萌翻天。
真不知道這一聲一聲的「皮卡」，對於每天要值勤的站務人員來說，會不會一件崩潰的事情。如果正在日本，或是還想不到要去哪旅遊，不妨到日本的橫濱市港未來地區，一同感受皮卡丘的10萬伏特電力吧！
ピカチュウの鳴き声は改札毎に違って3種類あるよ⚡️#ピカチュウ大量発生チュウ pic.twitter.com/j0aFqDCIXT— りゅうき (@ryuki100) 2019年7月31日
進站時，只有其中的三台驗票閘口會發出皮卡丘的叫聲唷，非常好辨識，票閘口的路上，會有皮卡丘的小腳印，引導各位通往皮卡丘的可愛道路。
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