好像漫步在仙境！日本「4大雲海」此生必訪 搭纜車也看得到

2019-08-08 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



鄰近台灣的日本是親子旅遊的人氣首選地，每逢夏季到秋季為當地觀賞雲海的最佳時機。樂天旅遊精選「日本4大絕美雲海」，包括北海道、群馬縣、長野縣、山梨縣的多個地區。優美如畫的雲海景緻，無論是徒步登山或搭乘纜車都可抵達，非常適合闔家同遊。

【北海道「星野TOMAMU度假村 雲海平台」】

位於北海道星野TOMAMU度假村的「雲海平台」依據天候條件不同，可欣賞到太平洋產雲海、TOMAMU產雲海及惡劣氣候型雲海等3種不同氛圍的雲海，旅客在度假村內的「Cloud Walk」空中甲板即可感受到圍繞雲海的獨特體驗，宛如漫步在雲端仙境。

【橫跨群馬縣、長野縣「澀峠」】

橫跨群馬縣白根山及長野縣橫手山的「澀峠」坐落在日本國道220號上，以「日本國道最高地點」聞名，因海拔超過2,000公尺，在此可時常欣賞到連綿不斷的雲海奇景，為關東當地著名的雲海景點。

【神之境界「富士山」】

座落在山梨縣及靜岡縣之間的「富士山」為日本第一高峰，在2013年入選為聯合國教科文組織世界文化遺產，每逢夏季為觀賞雲海的高峰期，無論是日出或日落時，有機會欣賞到山頂上雲海與陽光照射交織而成的「鮮紅色雲彩地毯」，被日本人譽為此生必訪美景。

【長野縣「SORA terrace」】