父親節限定 台大兒醫「歡樂門診」紅鼻子醫生呆萌問診

2019-08-08 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「沒有心跳！」帶著紅鼻子的醫師慌亂大叫，護理師默默提醒，聽診器聽筒沒放進耳朵，小患者坐在小板凳上哈哈大笑。放心，這不是應該檢舉的庸醫，而是負責送孩子歡笑的小丑醫師。今天是父親節，但有一群孩子只能在醫院中與爸爸共度，台大兒童醫院今天開辦一日「歡樂門診」，讓孩子暫時忘記生病，還給親子一段歡樂時光。

台大兒童醫院、信義公益基金會及紅鼻子關懷小丑協會第三年開辦一日「歡樂門診」，今下午兩時招集15名住院、看診的小朋友，拿著掛號單走進歡笑聲不斷的小丑診間，由呆萌的紅鼻子小丑醫生問診，就診時間內還可以到溫馨藥局，從戳戳樂中戳出兩種不同的「處方籤」，由孩子們DIY完成「特效藥」，將爸爸臉卡片或爸爸西裝卡片，送給心愛的爸爸。

不論是因為一點點不舒服就醫、定期回診、接種預防針，小孩到醫院看診多少會覺得害怕，台大兒童醫院院長吳美環說，紅鼻子小丑醫生的到來，能讓孩子們不再那麼害怕穿著白袍的大人，「這裡是小朋友的醫院，小朋友就是主角」告訴孩子門診不可怕，這裡是可以放心把不舒服說出來的地方。

雖然「歡樂門診」一年只開門一天，但台大兒童醫院的紅鼻子小丑醫生每周都會穿梭在兒童一般病房、加護病房，把整個醫院變成森林、海洋，有他們的地方就會傳出陣陣笑聲。紅鼻子關懷小丑協會理事長馬照琪說，我們替每個病童設計專屬表演，為需要休息的孩子拉奏輕音樂、陪活力滿分的孩子玩耍，在一首歌至15分鐘的時間，孩子的世界不再被侷限在狹小的病房。

有感於病童們不應失去遊戲權、歡樂權，紅鼻子關懷小丑協會2015年從法國將紅鼻子小丑醫生完整體系帶回台灣，為孩子也為家人表演，馬照琪說，其實病童家屬往往很脆弱，有時看著好久沒展開笑顏的孩子，因為紅鼻子小丑醫生而再次微笑，不少爸爸媽媽會在一旁落淚。「對我們而言，最棒的回饋就是孩子的笑容。」