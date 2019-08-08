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北歐芬蘭國民品牌「Marimekko」搶進中部市場

2019-08-08 19:36經濟日報 記者宋健生╱即時報導

搶攻中部時尚女裝市場，來自芬蘭的設計師品牌「Marimekko」，今(8)日在台中大遠百開出全新的形象店裝概念店，以對大自然的對話為靈感，展現北歐特有的原木設計風格，開幕首日即吸引大批消費者登門。

金曲獎得主孫盛希今天也為Marimekko站台。Marimekko為芬蘭國民品牌，鮮明充滿個性的印花圖騰吸引都會女性喜愛，進軍台中在大遠百開出全新形象概念店，標榜打造充滿北歐風格的店舖設計，提供消費者如居家般自然的空間體驗。

孫盛希與模特兒一同展演2019秋冬新品，融合東西文化特色的服裝設計，將繽紛印花與舒適實穿完美結合，也為今年秋冬帶來別具特色的北歐時尚新意象。

永三企業企劃部經理范娟華表示，2019秋冬新品貫穿「天生無畏(Bold by Nature)」主題，以日本與芬蘭的愛戀韻事及同樣對大自然的欣賞之情為靈感，將清教徒的北方悠遊至豐裕的東方美學，和風禪園與裝飾細節為串接。

品牌希望結合現代日式風格與創新的芬蘭機能性設計，創造出迷人對比，同時以鼓舞勇於追求自我個性的表述，在印花與色彩上賦予力量，展現天生無畏的精神。

時序進入暑假第二波，台中大遠百持續炒熱檔期活動，8月開始主打新櫃、特賣強強聯手，即日起至8月20日運動休閒品牌特賣場Leea買褲送衣、adidas全面5折起。

金曲獎得主孫盛希(中)與模特兒今天為Marimekko新形象店站台。記者宋健生/...
金曲獎得主孫盛希(中)與模特兒今天為Marimekko新形象店站台。記者宋健生/攝影
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