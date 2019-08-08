被Vrgil男裝燒到還沒下手 陳柏霖先逛女裝快閃店物色孝親禮物

2019-08-08 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



久未在台出席時尚派對活動的陳柏霖，以帥氣也率性的造型現身，身穿地球圖樣、鑲嵌透明鉚釘的毛衣，提及近期看到男裝櫥窗，再看到單品時，循序漸進地以視覺感受男裝藝術總監Virgil Abloh的概念，印象深刻也相當喜歡，而在路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Bellavita的女裝快閃店，可以先下手、很開心的幫媽媽買禮物，「她不用下訂單，我就會買給她。」

對於這季女裝藝術總監Nicolas Ghesquière以龐畢度為設計主軸，陳柏霖覺得滿酷的，他在巴黎旅行時就曾住在瑪黑區、緊鄰龐畢度中心，對於秋季女裝結合龐畢度的前衛、博物館的經典，讓年輕人去接受工業風的新品，覺得相當巧妙。近期因為外婆去世有所感觸，往後會花比較多時間在台灣陪家人，七夕也是和家人一起過。