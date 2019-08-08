被Vrgil男裝燒到還沒下手 陳柏霖先逛女裝快閃店物色孝親禮物
2019-08-08 19:13
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
久未在台出席時尚派對活動的陳柏霖，以帥氣也率性的造型現身，身穿地球圖樣、鑲嵌透明鉚釘的毛衣，提及近期看到男裝櫥窗，再看到單品時，循序漸進地以視覺感受男裝藝術總監Virgil Abloh的概念，印象深刻也相當喜歡，而在路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Bellavita的女裝快閃店，可以先下手、很開心的幫媽媽買禮物，「她不用下訂單，我就會買給她。」
對於這季女裝藝術總監Nicolas Ghesquière以龐畢度為設計主軸，陳柏霖覺得滿酷的，他在巴黎旅行時就曾住在瑪黑區、緊鄰龐畢度中心，對於秋季女裝結合龐畢度的前衛、博物館的經典，讓年輕人去接受工業風的新品，覺得相當巧妙。近期因為外婆去世有所感觸，往後會花比較多時間在台灣陪家人，七夕也是和家人一起過。
這次路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）在Bellavita寶麗廣場一樓中庭打造全新2019秋冬女裝快閃店，包括服裝、皮件、飾品與鞋履，將自8月9日起至8月28日呈獻奢華摩登的當代女性風尚，並且銷售獨賣包款與服裝；快閃店設計靈感來自龐畢度中心，也呼應女裝藝術總監Nicolas Ghesquière的發想，炫色外觀相當吸睛。
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