廣式月餅喊漲！百貨中秋送禮強打百年台味老餅

2019-08-08 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



距離中秋節還有一個多月，看好送禮買氣可望逐漸增溫，新光三越即日起推出秋節禮盒預購檔期，今年精選逾百款來自台灣在地老店及異國特色禮盒，主打獨家限量的「五大百年老餅舖」禮盒，可一口氣嘗到七大口味的百年老店糕餅，此外，部分香港廣式月餅因反映成本再度喊漲，最高漲幅達2成。

新光三越日前公布中秋禮品預購內容，業者表示，今年整體品項約109款，較去年減少約30項，主要是針對老店特色月餅及進口水果再做強化，去年曾開賣的南北貨禮盒則是取消販售。

新光三越商品部超市副理黃中表示，觀察到台灣在地老店糕餅依舊是送禮人氣款，今年特別力邀從北到南的百年老餅舖，推出獨家限量1,500盒的「五大百年老餅舖」禮盒，裡頭吃得到台中的林金生香、新竹隆源餅行、台北李亭香、嘉義的新台灣餅舖及來自基隆的連珍，將最受民眾喜愛的經典口味，如綠豆椪、咖哩平西餅、番薯及芋頭餅等一次網羅。

此外，也有不少經典熱銷款，像是去年大賣超過1,500盒的新北市板橋名店「小潘蛋糕坊鳳凰酥」，還有香港半島酒店的「主廚推薦奶黃月餅禮盒」；異國伴手禮則推薦來自日本的「銀座松崎煎餅禮盒」，還有義大利威尼斯的「福里安花神茗月禮盒」，以及英國百年品牌「Harrods 英式經典月餅禮盒」等。