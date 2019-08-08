影／用歌聲撫慰受震人心 森祐理更加愛台灣！

2019-08-08 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



今天清晨5時28分發生芮氏規模6.0有感地震，震央在台灣東部海域深22公里，宜蘭震度達6級，雙北也有4級，許多人都在睡夢中被震醒。今年剛好是921震災20周年，有一位來自日本的歌手，已經來台50多次，每次都用歌聲來療癒受震的人心。

今年是921震災20周年暨莫拉克88風災10周年，行政院政務委員吳澤成宣布，從8月8日起到9月21日，政府將舉辦展覽、演講、音樂會、座談等一系列活動，希望提醒大家要保持對災害的警覺心，也對傷亡民眾表達追思、對救災人員表達最高的敬意跟謝意。他還特別代表行政院長蘇貞昌致贈感謝狀，謝謝這位深愛台灣的日本友人森祐理。

森祐理曾是一名演員，從事過廣電記者、新聞主播，也擔任過節目主持人及唱片歌手，現在的她，為災害、慈善、教會而唱，為所有需要她療癒美聲的人而唱。

1995年日本發生神戶大地震，森祐理的弟弟不幸在地震中過世，痛失至親的苦，讓她有了憐憫的心，開始在日本各地舉辦慈善音樂會。自1997年起，森祐理每年均造訪台灣，23年來從不間斷。

1999年台灣發生921地震，森祐理特地到埔里唱詩歌給災民聽，盼能透過歌聲撫慰倖存者受傷的心靈；2000年，森 祐理在台灣錄製「把幸福帶到每個人心房」為主題的歌曲，用以追思及安慰震災受害者，之後每一年，森祐理接受教會等團體邀請在台灣各地演唱，2001至2004年間，每逢921震災周年也會進行慈善音樂活動。

森祐理接受聯合報採訪表示，從失去弟弟的悲傷當中，她帶著歌聲到各個災區走訪，災區的民眾牽著她的手，流著眼淚鼓勵她，讓她有了動力；她到台灣本來是要鼓勵災民，結果反而被災民感動，自己被鼓勵，也成為重新站起來的契機，一個新的開端。

森祐理相信，她在天上的弟弟，還有上帝，都在天上鼓勵她。