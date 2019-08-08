三星聯名UA推智慧表 連線智慧運動鞋進行個人化訓練

2019-08-08 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



三星宣布將推出Galaxy Watch Active2 Under Armour獨家聯名款。圖／發表會截圖 分享 facebook 前幾天已搶先發布的三星Galaxy Watch Active2智慧手表，在今日凌晨的Galaxy Unpacked發表會中再推出驚喜彩蛋「UNDER ARMOUR聯名款」，同時也公布建議售價，鋁製機身款建議售價美金279元起，不鏽鋼款建議售價美金379元起，UNDER ARMOUR聯名款則是美金309元起，將從9月13日起陸續於特定市場開賣，台灣上市時間與價格未定。

Galaxy Watch Active2 UNDER ARMOUR聯名款同樣提供40mm及44mm兩種尺寸，鋁製機身搭配FKM氟橡膠材質運動表帶，與一般版的運動表帶相比，設計還更透氣。除了內建的升級版One UI操作介面，還可串連UA HOVR系列智慧晶片運動鞋，更精準收集運動數據，並可即時查看統計數據與進度，進行更完整的個人化的運動訓練。