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三星聯名UA推智慧表 連線智慧運動鞋進行個人化訓練

2019-08-08 16:59聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

三星宣布將推出Galaxy Watch Active2 Under Armour...
三星宣布將推出Galaxy Watch Active2 Under Armour獨家聯名款。圖／發表會截圖
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前幾天已搶先發布的三星Galaxy Watch Active2智慧手表，在今日凌晨的Galaxy Unpacked發表會中再推出驚喜彩蛋「UNDER ARMOUR聯名款」，同時也公布建議售價，鋁製機身款建議售價美金279元起，不鏽鋼款建議售價美金379元起，UNDER ARMOUR聯名款則是美金309元起，將從9月13日起陸續於特定市場開賣，台灣上市時間與價格未定。

Galaxy Watch Active2 UNDER ARMOUR聯名款同樣提供40mm及44mm兩種尺寸，鋁製機身搭配FKM氟橡膠材質運動表帶，與一般版的運動表帶相比，設計還更透氣。除了內建的升級版One UI操作介面，還可串連UA HOVR系列智慧晶片運動鞋，更精準收集運動數據，並可即時查看統計數據與進度，進行更完整的個人化的運動訓練。

更貼心的是，購買UNDER ARMOUR聯名款還會贈送6個月運動社群MapMyRun Premium會員資格，幫助消費者取得訓練計劃、發揮最大的運動效益。搭配Galaxy Buds真無線耳機使用，可在訓練過程的固定間隔，收到語音指導與加油打氣；透過串連智慧型手機，用戶還能查看更詳細的訓練報告，更有系統地達成運動目標。

Galaxy Watch Active2共推出兩款尺寸，44mm機型搭配黑色FK...
Galaxy Watch Active2共推出兩款尺寸，44mm機型搭配黑色FKM氟橡膠材質運動表帶。圖／三星提供
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三星Galaxy Watch Active2智慧手表將從9月13日起陸續於特定市...
三星Galaxy Watch Active2智慧手表將從9月13日起陸續於特定市場開賣，台灣上市時間與價格未定。圖／發表會截圖
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Galaxy Watch Active2系列款式的建議售價出爐，建議售價美金27...
Galaxy Watch Active2系列款式的建議售價出爐，建議售價美金279元起。圖／發表會截圖
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Galaxy Watch Active2共推出兩款尺寸，40mm機型搭配灰色FK...
Galaxy Watch Active2共推出兩款尺寸，40mm機型搭配灰色FKM氟橡膠材質運動表帶。圖／三星提供
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