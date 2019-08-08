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颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

芋泥瀑布加超大Q嫩芋圓 浮誇冰品藏身台中文青甜點店

2019-08-08 16:57聯合報 記者柯意如╱即時報導

文青風老宅甜點店，也有浮誇系刨冰！芋頭控們最近在IG上被一款「大甲芋頭芋圓刨冰」不斷燒到，看這傾瀉而下的濃厚芋泥瀑布，周邊鋪著一顆顆大型芋圓，滑亮外表相當誘人，真想立刻大口咬下去，享受QQ嫩嫩的口感！

網友誇讚「大甲芋頭芋圓刨冰」香甜不膩又綿密。IG @candy_tastylif...
網友誇讚「大甲芋頭芋圓刨冰」香甜不膩又綿密。IG @candy_tastylife 提供
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「大甲芋頭芋圓刨冰」大顆芋圓看起Q嫩好吃。IG @22journal 提供
「大甲芋頭芋圓刨冰」大顆芋圓看起Q嫩好吃。IG @22journal 提供
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這款讓芋頭控會吃到很過癮的刨冰，來自台中北屯原本就小有名氣的「Overture序曲」 與「Overture序曲 散策65」（一店與二店）的商品，店內主要販售精緻糕點、各式飲料為主，而在IG上爆紅的「大甲芋頭芋圓刨冰」，正是近期的發燒商品。

「大甲芋頭芋圓刨冰」大顆芋圓看起Q嫩好吃。IG @eatha.foodie 提供
「大甲芋頭芋圓刨冰」大顆芋圓看起Q嫩好吃。IG @eatha.foodie 提供
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「大甲芋頭芋圓刨冰」點綴芋頭餅乾。IG @candy_tastylife 提供
「大甲芋頭芋圓刨冰」點綴芋頭餅乾。IG @candy_tastylife 提供
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IG美食部落客網友分享，「大甲芋頭芋圓刨冰」香濃綿密的芋泥，大甲芋頭芋圓香又Q，覆蓋在煉乳刨冰上一起入口，滋味幸福不會太甜膩，根本是芋頭控天堂。

「大甲芋頭芋圓刨冰」芋泥香濃綿密。IG @22journal 提供
「大甲芋頭芋圓刨冰」芋泥香濃綿密。IG @22journal 提供
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「只屬於你」名字有創意，兼具芋頭香與紫薯香氣。IG @candy_tastyli...
「只屬於你」名字有創意，兼具芋頭香與紫薯香氣。IG @candy_tastylife 提供
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同場加映芋頭千層蛋糕「只屬於你」(紫薯+芋泥) ，兼具芋頭香與紫薯香，不只是名字浪漫色彩也浪漫，這款則適合螞蟻人品嘗。

「只屬於你」名字有創意，兼具芋頭香與紫薯香氣。IG @candy_tastyli...
「只屬於你」名字有創意，兼具芋頭香與紫薯香氣。IG @candy_tastylife 提供
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吃貨們提供情報，由於「大甲芋頭芋圓刨冰」是季節商品，想吃要把握機會大快朵頤，店內人潮較多時需要等候，詳細營業資訊可上店家粉絲團查詢。

哪裡吃

Overture序曲 散策65 台中北區北興街65號(二店)

大甲芋頭芋圓刨冰 150

只屬於你(紫薯芋泥千層蛋糕) 175

價位如有調整以店家現場實際公布為準

甜點
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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