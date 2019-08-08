時尚界都在用的4招「最省力減肥法」 每天吹氣球、吃嬰兒食品都會瘦

2019-08-08 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多人其實不胖，卻整天嚷嚷著減肥，另一種人是想減卻怎樣都減不下來，很氣人！妳嘗試過各種的減肥方式嗎？都沒辦法達到效果嗎？特別介紹最近流行的減肥方式，有別於其他的減肥方法，也不妨可以試試，也會有不錯的效果，但要切記，若是身體比較虛弱，或是正在感冒的人請別嘗試。

吹氣球

這個方式，是從日本傳過來的。每天只需要花一點點買氣球的錢，每天吹10個氣球，很酷吧。若妳真的懶到減肥餐都不理會，懶得去運動，剛好這樣的方式就很適合懶惰的妳，不妨可以試試看。

喝醋

超市架上有許多種類的醋，那到底要選擇哪種呢？其實醋的味道並不是很好聞，但建議使用時，可以跟開水調1：5的比例，可以使用水果醋、檸檬醋等或其它的果醋皆可，千萬不要使用煮菜用的黑、白醋，以免灼傷食道。其實果醋類不只幫助減肥有效，對於容易便秘的人，也有不錯的效果喔！

嬰兒食品減肥法

大家聽到嬰兒食品，應該會覺得難受，因為嬰兒食品通常，沒有甜味、沒有鹽，所以吃起來有點難受，當妳真的想吃東西時，拿起嬰兒食品，保證讓妳絕對沒食欲。

消化餅減肥法