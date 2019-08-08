15名學員通過七大考驗 成為台灣首批本土「品水師」

2019-08-08 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



你一定聽過品酒師，但是聽過「品水師」嗎?

今年五月，台灣開平餐飲學校與德國杜門斯學院 (Domens Academy) 合作，開設了全球唯一中文版品水認證學程，讓台灣人不必遠赴德國，在台灣即可取得台、德雙認證品水師證照（Water sommelier certification）。

開平表示，第一階段已授課完畢，共15位學員歷經「七大考驗」、豪飲60款水種以及為時9個整日時數的訓練後通過考驗，親手接下由德國「品水祖師爺」 Peter Schropp頒贈的的品水師證照，成為正港台灣本土品水師。

釀啤酒名校杜門斯學院的品水學程總監Peter Schropp研究「水」已有20年，堪稱是德國品水師的「祖師爺」。他表示，自己是食品化學專業的研究者，深知水對飲食、健康的重要；歐洲擁有豐富的礦泉水資源，近年國際餐飲趨勢又漸漸走向多元化、精緻化，健康意識也已抬頭，因此在20年前，自己便一頭栽進了水的世界。9年前他在德國開設了品水師專班，而今已孕育全球數十名的品水人才。

Peter表示，水在生活中的涵蓋範圍廣大，超乎人們想像。此次台德認證的品水班共有15人獲證，而他們來自各種不同的領域，希望他們能將興趣或是專業浸潤於水的知識中，豐富彼此的生活。

此次獲證學員之一、年僅28歲的復健科醫師王竣平表示，自己從小便「習慣」喝水，不太喝其他飲料，他長大後發現水的種類繁多，因此心生探索水世界的念頭，在得知品水認證學程開班後，便報名參訓。