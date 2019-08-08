避免歧視肥胖 學者設計模擬肥胖衣

2019-08-08 16:05 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



為了顯現肥胖歧視的嚴重性，德國科學家設計出「模擬肥胖衣」。(Photo on pxhere) 分享 facebook

肥胖者遭歧視的現象無所不在！為解決醫界歧視，德國學者邀請患者穿上「模擬肥胖衣」，穿上後BMI看起來介於30至39間，並讓醫學生試著面對這些患者。研究發現，75％的醫學生驚覺自己也會歧視肥胖病患，也表示往後會在看診時，付出更多同理心。

據《Medical News Today》報導，肥胖長期被污名化，許多人會歧視肥胖患者。先前研究指出，人力資源部審視受測者資格時，的確會對肥胖者冠上負面印象，醫生也對肥胖患者較不尊敬，看診時間相對一般患者更少。

為了解決歧視問題，德國圖賓根大學的學者設計「模擬肥胖衣」，藉此讓醫學生知道不可歧視肥胖者，並將研究成果發布於《BMJ Open》期刊。學者指出，受測者在研究後的確變得較能同理肥胖患者，不會譏笑肥胖者，或做出歧視的行為。

《Medical Xpress》則指出，研究團隊找來207名醫學生及13名病患，要求病患穿上「模擬肥胖衣」，穿上後的病患BMI看起來達30至39（正常不應高於24）。接著，學者再讓醫學生填寫態度測驗量表（Anti-Fat Attitudes Test），問卷包括「大部分肥胖者很懶惰」、「肥胖者意志力差」等敘述句，學者也會詢問所有受測者對實驗的滿意度。

研究解果顯示，所有受測者都認為模擬衣很真實，75％的醫學生驚覺自己有歧視行為，並表示之後將付出更多同理心。學者華納總結，「雖然實驗仍有許多不足處，例如穿上模擬衣的患者都是女性、歧視行為降低程度等，這個實驗仍然可在醫生身上敲一記醒鐘。」

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