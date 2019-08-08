陳庭妮登雜誌封面 愛犬Chelsea尬卡地亞美洲豹

2019-08-08 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



台灣女星陳庭妮，今年成為法國精品卡地亞（CARTIER）首位珠寶形象大使。而在近日出刊的時尚雜誌封面，她除了以成熟的個人風格演繹卡地亞的經典珠寶包括美洲豹、年度新品Clash de Cartier系列、以及Baignoire珠寶腕表等豐富作品，更帶著愛犬Chelsea一起入鏡，上演貓科動物美洲豹與Chelsea的「貓狗大戰」，而可愛的「狗女兒」Chelsea與貴氣的美洲豹，搶鏡度似乎不分軒輊！