陳庭妮登雜誌封面 愛犬Chelsea尬卡地亞美洲豹
台灣女星陳庭妮，今年成為法國精品卡地亞（CARTIER）首位珠寶形象大使。而在近日出刊的時尚雜誌封面，她除了以成熟的個人風格演繹卡地亞的經典珠寶包括美洲豹、年度新品Clash de Cartier系列、以及Baignoire珠寶腕表等豐富作品，更帶著愛犬Chelsea一起入鏡，上演貓科動物美洲豹與Chelsea的「貓狗大戰」，而可愛的「狗女兒」Chelsea與貴氣的美洲豹，搶鏡度似乎不分軒輊！
今年恰好滿30歲的陳庭妮，多年前拍戲時到收容所收養了Chelsea，之後便三不五時在臉書「曬小孩」。她在訪問中表示 Chelsea這位「中年婦女」讓她有家的感覺，除了她自己的公司以Chelsea命名為「雀喜娛樂」之外，她更為了Chelsea去學開車。而珠寶形象大使也不負其名，駕馭不同設計游刃有餘。除了她自己有收藏的經典LOVE系列，變化多端、表情姿態豐富的美洲豹作品她也駕輕就熟。卡地亞今年重量級的新品Clash de Cartier與造型大膽的Baignoire腕表，裝飾獨特的立體釘飾，設計大膽顛覆，也透過陳庭妮的詮釋，展現既現代又古典的品牌特質。
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