士林萬麗酒店夏季限定萬國燒烤Bar 豪華吃到飽CP超高吃貨必去

2019-08-08 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



台灣人愛吃Buffet（自助餐）讓吃到飽市場蓬勃發展，但怎麼吃才不踩雷？士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）的士林廚房，從即日起到9月15日止，推出盛夏限定「萬」國燒烤「Bar」主題活動。提供了饕客最愛的濕式肋眼牛排、韓式豬五花以及現剖生蠔，全部吃到飽，而且兩人與四人用餐，還提供了不同優惠，CP值超高。

成立滿一周年的士林萬麗酒店，陸續在館內推出不同的紀念優惠活動，其中的「士林廚房」的期間限定「萬」國燒烤「Bar」主題活動，就提供了喜愛吃到飽的消費者必訪的理由。此次菜色豐富，除了提供多樣化的熱門燒烤品項外，餐檯上主廚特別選用「45天美國濕式熟成肋眼牛排」、「韓式豬五花」、在地風味的士林大香腸，搭配上台式醬醃雞翅以及培根三星蔥卷，原汁原味重現台式美味燒烤，以及「現流海鮮」等多國風味燒烤料理無限量供應，讓饕客們大快朵頤。不僅如此，在假日造訪的消費者，還能吃到額外加碼的法國空運「現剖生蠔」吃到飽，一次就能品嚐所有的當季美味。