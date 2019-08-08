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飯店界愛馬仕 「安縵伊沐」擁日本愛琴海賞楓

2019-08-08 14:17聯合晚報 台北訊

安縵伊沐坐擁英虞灣的無敵美景。 圖╱有行旅提供
安縵伊沐坐擁英虞灣的無敵美景。 圖╱有行旅提供
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日本本州東南的三重縣，是國人較少前往旅的地點，但這裡可是名副其實的「貴寶地」，不但擁有三大和牛之一松阪牛、饕客最愛的伊勢龍蝦鮑魚、美麗海岸英虞灣，以及兩千年歷史的伊勢神宮；蔚藍的海岸，也孕育出皇室御用珍珠品牌御木本MIKIMOTO，自然景觀與歷史文化皆底蘊豐富。

聯合報系有行旅企劃的「和風安縵-東京伊勢時尚設計之旅」，連結位於時尚之都的東京安縵，以及隱身寧靜鄉野的安縵伊沐兩家頂級旅宿，選在楓紅時節帶領旅人悠遊自然美景，並穿梭現代與過去不同的設計美學空間。

三重縣這個「養在深閨人未識」的「美麗之國」，漸漸受到世人矚目，要歸功於有「酒店界愛馬仕」之稱的安縵集團的慧眼，經過七年的構思設計，在2016年推出該酒店第一個溫泉度假村安縵伊沐Amanemu；同一年在面對英虞灣的伊勢舉辦了G7峰會，也讓當地更加聲名大噪。

安縵伊沐雖是「酒店控」和「安縵癡Amanjunkie」最嚮往的度假之地，但因為安縵一貫「另闢蹊徑」的選址，位於伊勢志摩國家公園內、交通並不方便；而24間客房、四棟別墅的有限規模，以及全日本排前幾名的房價，都令許多人對它充滿好奇。

從踏進安縵伊沐的迎賓亭開始，有「珍珠灣」、「日本愛琴海」之稱的英虞灣美景，便有如定格的風景畫般，時時映入眼簾。因緊鄰伊勢神宮，以日本民家為設計概念的建築，屋頂大小與斜度特意與神宮相彷，顯得格外醒目。這裡與2014年開幕的東京安縵，同樣出自澳洲籍建築師Kerry Hill之手。

「和風安縵-東京伊勢時尚設計之旅」五天四夜行程，將於11月21日出發，趕上伊勢神宮與安縵伊沐四周的美麗楓紅。本月17、18、24日將在台中、高雄、台北舉辦說明會，報名或洽詢詳細旅程請電02-86433581、86433543，或瀏覽有行旅官網。

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