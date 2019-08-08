賴冠霖帶貓主子登封賣萌 網「這奴才樣很到位」
因為南韓選秀節目以男團「Wanna One」出道的人氣男星賴冠霖，在團體解散後則在大陸發展為多，近期也是新聞不斷。不過即將出刊的雜誌，則提前曝光他所拍攝內容，由賴冠霖帶著貓一同入鏡，讓網友覺得超萌。另外，同樣是男團出身的炎亞綸出席北京活動時，帥氣的造型也電暈不少粉絲。
在8月中旬即將出刊的時尚雜誌，找來人氣男星賴冠霖拍攝內頁時尚大片，並登成為該期的封面人物。他身穿以dunhill秋冬系列服飾，透過一件輕柔的馬海毛圓領毛衣，搭配不規則幾何線條醒目圖案，為即將到來的初秋帶來浪漫的流浪感。然而這系列照片，被討論最多的還是因為賴冠霖與不同的貓配角一同入鏡，像是封面照就讓牠趴在肩上；或是如同內頁照使溫順的貓直接爬到賴冠霖頭上，一起賣萌。除了逗樂粉絲，直呼「賴冠霖好帥，喵星人好可愛」的回應之外，更有愛貓網友反應「這奴才樣十分到位」。
男團出身的炎亞綸在近日也是行程滿滿，因為演活「請賜我一雙翅膀」劇中的「龍天羽」讓他在大陸也是圈粉無數、人氣直升，所以才剛返台替品牌站台外，又立刻飛抵北京出席其他活動。炎亞綸身穿Berluti冬季系列大理石紋彩色真絲襯衫造型現身，有著略帶中性的魅力；而同樣的單品，品牌代言人彭于晏先前也在男裝周期間穿過，兩人展現了截然不同的風格，但相似點都是帥氣滿點，讓粉絲們樂不可支。
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