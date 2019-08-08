賴冠霖帶貓主子登封賣萌 網「這奴才樣很到位」

2019-08-08 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



人氣男星賴冠霖身穿以dunhill秋冬系列馬海毛圓領毛衣，與喵星人一同入鏡，萌翻粉絲。圖／摘自微博 分享 facebook 因為南韓選秀節目以男團「Wanna One」出道的人氣男星賴冠霖，在團體解散後則在大陸發展為多，近期也是新聞不斷。不過即將出刊的雜誌，則提前曝光他所拍攝內容，由賴冠霖帶著貓一同入鏡，讓網友覺得超萌。另外，同樣是男團出身的炎亞綸出席北京活動時，帥氣的造型也電暈不少粉絲。

在8月中旬即將出刊的時尚雜誌，找來人氣男星賴冠霖拍攝內頁時尚大片，並登成為該期的封面人物。他身穿以dunhill秋冬系列服飾，透過一件輕柔的馬海毛圓領毛衣，搭配不規則幾何線條醒目圖案，為即將到來的初秋帶來浪漫的流浪感。然而這系列照片，被討論最多的還是因為賴冠霖與不同的貓配角一同入鏡，像是封面照就讓牠趴在肩上；或是如同內頁照使溫順的貓直接爬到賴冠霖頭上，一起賣萌。除了逗樂粉絲，直呼「賴冠霖好帥，喵星人好可愛」的回應之外，更有愛貓網友反應「這奴才樣十分到位」。