童書館搶進精華區 明年國際書展面貌變

2019-08-08 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



2020年台北國際書展今天宣告規畫，由於原在世貿三館的童書館移到一館，國際書展將首度擴增一館二樓成為新展場，目前規畫童書館「童書新樂園」都在展場一樓精華地段，書展大賞館、數位主題館等則移到二樓，整體面貌將與過去大不同。

台北國際書展的童書館辦在世貿三館多年，因世貿三館將改建，國際書展今年初宣布明年童書館移到世貿一館，定於2月4日至9日農曆年後舉行。

台北書展基金會董事長、青林國際出版發行人林訓民表示，因應童書館、一般書首度同呈一館，規畫一樓為綜合一區、國際書區、童書新樂園，動漫、輕小說及數位書區、專題書區；二樓是綜合二區、書籍用品區，書展大賞館、數位主題也在此。

林訓民表示，童書館移來一館，展區將位於靠近信義路捷運出入口的黃金區塊。針對童書出版特色，書展也將安排專屬主題館、活動舞台、休息區。此外也將首次舉辦「寒假趣書展」活動，結合學校寒假作業與活動，鼓勵各年齡層團體預約報名逛書展，並有闖關認證及贈品兌換。

至於童書館影響的原有展場，部分將移到二樓。林訓民說，二樓一定也會很亮眼，將邀請專業策展團隊規畫推出「書展市集」，希望吸引喜歡逛遊市集的族群。另設計活動沙龍，帶動讀者便捷往返兩個樓層。對展商則破天荒推出低於五折的優惠價格，希望鼓勵出版社、個人創作者報名。

明年書展主題國館則是韓國，是2005年以來，韓國第三次成為台北國際書展主題國。書展基金會表示，韓國出版協會等都將帶來最新出版品，推廣韓國近年熱夯的獨立出版與人文思潮，並與韓國文學翻譯院共同規畫多項活動。

此外，明年書展也首度推出外籍讀者持護照免費入場優惠，希望號召全球愛書人一起參加台北國際書展。對國內讀者則擴大跨境參與，桃園以南（含）及宜花東的讀者於展期持台鐵及高鐵票根，都可免費入場參觀。18歲以下讀者也仍免費入場。展期周五、周六開放到晚間10時。