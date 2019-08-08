健康照護指標評比 台灣贏過南韓奪世界第一

2019-08-08 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台灣健康照護基礎實力再次躍上國際舞台，根據世界著名商業雜誌CEOWORLD雜誌8月5日公布，今年針對世界89個國家的「健康照護指標」進行評比，亞洲共有4個國家名列前十名，其中台灣更取得世界第一的好成績，第二至第五名則分別是韓國、日本、奧地利及丹麥。

這項「健康照護指標」主要針對國家健康照護系統的整體品質進行統計分析，涵蓋五面向指標分數：健康照護基礎設施、健康照護專員人員能力、健康照護費用（人均醫療保健支出）、良好藥品可用性及政府準備。指標同時將國家環境衛生、菸害防制、肥胖防治等公共衛生指標納入評比分析。

說到台灣醫療，已實施24年的全民健保制度，早已是各國取經的對象。「健保APEC醫療資訊分享國際研討會」今明兩天首次來台舉辦，健保署署長李伯璋今日接受媒體聯訪時，被問及如何看待台灣健康照護體系評比世界第一，他笑著說，在健保APEC研討會前夕，指標評比剛好出爐，是因台灣健康照護實力是國際有目共睹，「絕不是買廣告。」

在這次健康照護指標評比，台灣贏過南韓，過去南韓也時常有媒體遠赴台灣採訪全民健保成功原因，李伯璋說，台灣健保方面可表現得比南韓突出，關鍵是醫界是否「信賴」健保，南韓加入健保的醫師僅占50%，台灣卻達93％，近年我國健保推動的分級醫療等計畫，醫界也十分支持，各醫學中心不到一年的時間，都推出轉診模式。

雖台灣健康照護指標評比奪世界第一，但「健康照護用費」是總排名第六的泰國96.2分最高，台灣83.3分第二，李伯璋初步研判，可能與台灣醫療費用較低有關，坦言健保仍有許多需進步地方。