下半年就跑這一場！旗山馬2.0路線大改版再升級

2019-08-08 11:10 聯合新聞網 聯合數位文創



今年邁入第三屆的香蕉路跑-旗山馬拉松加入運動筆記『RUN FOR TAIWAN聯盟』，提升賽事規模。圖為旗山馬第二屆起跑盛況。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook 全台唯一香蕉路跑-旗山馬拉松今年邁入第三屆，跑友們4.5顆星超高評價，兩屆共吸引超過萬人齊聚旗山，今年更加入運動筆記『RUN FOR TAIWAN聯盟』，提升賽事規模，讓跑友不跑雷！除了特色香蕉大道外，今年新增美濃地區路線，跑進美濃湖，給予賽道全新風貌。補給上除了香蕉系列特色小吃外，還能吃到美濃客家風味餐點，讓喜愛特色馬拉松、體驗在地文化的跑友們，列為下半年必跑賽事。賽事將於明日8月8日(四)中午12點正式受理報名，共有四個組別，42K全馬組/21K半馬組/10K健康組/5K親子組，再次邀請香蕉迷齊聚一堂、跑出蕉傲！

路線全新升級 全馬組跑進美濃胡 飽覽湖畔美景

2019全馬組路線大升級，保留了好評路段，從旗山市區體育場出發，奔向旗山橋，迎面而來熱情的旗山糖廠志工加油團，接著沿美濃堤岸欣賞山嵐美景，來到新加入的景點「美濃湖」（又稱中正湖），折返時經過溪洲地區遇見百年廟宇，最後穿過香蕉大道，回到終點。整體路線平坦，氣氛歡樂且經過多達16個補給點（賽事全場將有 18 個補給點）和配速列車服務，非常適合新手跑者作為初馬挑戰。

旗山限定！跑進香蕉園！ 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

全馬路線一共經過6處廟宇，五龍山鳳山寺、美濃天后宮、福德寺、天木宮、雙龍寺、鯤洲宮，其中『鯤洲宮』擁有超過250 年歷史，廟方一同共襄盛舉，除了提供補給品，也為跑者祈福。

8大香蕉補給品吃到飽 新增美濃客家美食

以往評價最高的特色補給，提供在地特色與香蕉系列美食，除了廣受好評的香蕉湯、南瓜包、香蕉蛋糕、香蕉脆片、枝仔冰、毛豆漿、香蕉蛋捲等，本屆再接再厲，全面升級補給美食，新增美濃客家美食與旗山在地社區媽媽隱藏好料，想到口水就快流下來！

８大香蕉美食吃到飽！ 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

2019旗山馬與在地企業、宮廟、社區等共同研發一系列香蕉補給。旗山在地91年的枝仔冰城，為本次活動推出限定冰品『香蕉清冰棒-洛神風味』，香蕉清冰加入酸甜洛神風味，一口咬下冰涼消暑，僅限活動當日吃的到，錯過不再！

吉美香蕉蛋糕、弘運吉食香蕉脆片、雙龍寺Ｑ彈香蕉蛋糕、鮮緹香蕉蛋捲以及沿途滿滿的旗山北蕉，讓跑者邊跑邊吃，補充滿滿的鉀離子。賽道沿途還會經過一望無際的毛豆田，此處會提供營養價值超高的濃醇台灣九號毛豆漿。

中南部高分賽事 網友4.5顆星的超高評價

在地特色補給與熱情滿點的鄉親。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

運動筆記上網友給予去年旗山馬超高評價，一致盛讚「補給強大又豐富，還有在地區居幫忙加油打氣，完賽禮有吃有拿，CP很高的賽事」「補給有著在地特色，連賽道都充滿著在地風情」「地方賽事小兒美。獎牌可愛有特色」「補給豐富，在地蕉城物色，香蕉湯有夠好呷！」，獲得跑友4.5顆星超高評價，尤其美食補給及賽道風光更來到逼近頂標的4.7顆星，更甚田中馬、紅豆馬，也因此讓不少跑友直呼「還要繼續參加第三屆」。

高質感機能衣、旗山景點布章 吸睛度大爆發

旗山馬機能背心，全馬半馬限定！ 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

旗山馬蕉傲運動排汗衫衣，10K&5K獨家擁有！ 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

繼去年的潮流普普風，今年設計南洋蕉葉風，依照各組組別，贈送不同南洋蕉葉風商品，旗山馬機能背心、香蕉好媳婦環保提袋，還有完賽限定的蕉朋友獎牌。獎牌設計為四分之一圓大小，可以號召好友一起來參加路跑，把香蕉串起來，成為完整圓圈的麻吉蕉朋友，快穿上旗山馬蕉點紀念品，一起勇闖香蕉大道吧！

蕉朋友獎牌！可以號召朋友一起參加，就能把香蕉串起來！ 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

限量加購！旗山印象磁鐵，一整組六款一次擁有。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

限量加購！banana chill涼感毛巾。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

快跟上我的蕉傲 揪團來旗山

揪越多人越划算！跑團報名獨享優惠外，還提供跑團休息帳、客製化跑團專屬跑衣等，今年加碼贈送跑團獨家旗幟。除了設置交通接駁外，今年一樣會有加購糖廠露營住宿的服務，為跑者解決交通和住宿問題。

旗山馬拉松2019年12月8日將在旗山開跑，全馬組42K、半馬組21K、健康組10K、親子組5K，費用分別為1,090元、990元、890元、590元，8月8日至9月30日接受報名，報名請上 iRunner ，更多資訊請上官方粉絲團： 旗山馬拉松 或洽客服專線02-7721-6955。