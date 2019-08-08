S Pen施魔法！三星Galaxy Note10系列奇幻登場

2019-08-08 04:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



三星今天凌晨於紐約發表下半年最新魔法旗艦Galaxy Note10系列，延續上半年Galaxy S10系列一次推出3種尺寸規格，這次Galaxy Note10系列也有兩款機型亮相，分別是6.8吋的Galaxy Note10+以及6.3吋的Galaxy Note10，並有LTE及5G版本，預計將從8月23日起陸續於特定市場的實體和網路商店販售。

Galaxy Note10與Note10+正面都是採用O極限全螢幕設計，單前鏡頭相機在中央，外觀最明顯差異就在螢幕大小與主相機鏡頭數量。Galaxy Note10+除了螢幕比較大，還多了一顆VGA景深鏡頭，能掃描物體並轉換為3D效果圖，具有4,300mAh超長續航力電池，並支援45W閃電快充；Galaxy Note10則是只有3,500mAh電池、25W快充，在記憶體規格上兩款也稍有差異。

而Galaxy Note系列最無可取代的S Pen也全新升級，採用一體成形設計，搭載鈦酸鋰電池，提供最長達10小時的續航力，因為加入了加速度計與陀螺儀，在功能上也有大幅進化，不管是拍照操控、影片編輯，還是其他款手機難以取代的手寫記事上，都有令人驚豔的新功能。

新款S Pen可感應人手操控時的動作變化，遠端遙控拍照時，只要長按筆身按鈕再加上指定手勢，就可上下揮切換前後鏡頭、左右揮更換拍照模式，甚至左右繞圈變焦放大縮小。而全新登場的AR Doodle手繪動態攝影功能，更可透過S Pen將手繪圖案錄製到影片中，並透過臉部追蹤辨識的功能，讓圖案隨著臉部移動，讓影片變得更有趣。

而以往Samsung Notes僅能即時手寫記錄並存成圖片檔案分享，這次更能把手寫筆記瞬間變成Word檔案，中文字也能快速辨識轉換，使用者不需另外用電腦重新編輯，寫大幅提升工作效率。除了Word格式外，亦支援PDF、txt、image等檔案格式。