華堡免費吃！漢堡王Ｘ戶戶送「一日限定華堡牆」快閃7小時

2019-08-07 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



看準國人健康意識抬頭、健身熱愛者對體態的要求、外食族追求減少身體負擔的美味等期待，台灣漢堡王首次將自家招牌「火烤牛肉」設計成沙拉輕食，即日起推出兩款全新健康「火烤牛肉沙拉、脆雞沙拉」，在熱浪侵襲的炎炎夏季，提供消費者均衡飲食低負擔，清爽開胃的美食選擇。

新品「火烤牛肉沙拉」首度加入漢堡王經典人氣商品100%澳洲火烤牛肉，將肉片在180度高溫下快速火烤，不油不膩保留肉汁原味，再搭配新鮮生菜、營養價值高的牛番茄、洋蔥；「脆雞沙拉」將富有高蛋白質的酥脆雞肉搭配新鮮生菜、牛番茄及脆洋蔥，增添爽脆口感，滿足輕飲食、健身一族。兩款沙拉售價皆為89元，還可自由選擇芝麻和風醬或蜂蜜芥末醬搭配。