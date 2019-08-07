華堡免費吃！漢堡王Ｘ戶戶送「一日限定華堡牆」快閃7小時
看準國人健康意識抬頭、健身熱愛者對體態的要求、外食族追求減少身體負擔的美味等期待，台灣漢堡王首次將自家招牌「火烤牛肉」設計成沙拉輕食，即日起推出兩款全新健康「火烤牛肉沙拉、脆雞沙拉」，在熱浪侵襲的炎炎夏季，提供消費者均衡飲食低負擔，清爽開胃的美食選擇。
新品「火烤牛肉沙拉」首度加入漢堡王經典人氣商品100%澳洲火烤牛肉，將肉片在180度高溫下快速火烤，不油不膩保留肉汁原味，再搭配新鮮生菜、營養價值高的牛番茄、洋蔥；「脆雞沙拉」將富有高蛋白質的酥脆雞肉搭配新鮮生菜、牛番茄及脆洋蔥，增添爽脆口感，滿足輕飲食、健身一族。兩款沙拉售價皆為89元，還可自由選擇芝麻和風醬或蜂蜜芥末醬搭配。
此外，外送平台「戶戶送Deliveroo」與漢堡王強「牆」聯手，8/11中午12點至晚間7點，將於信義區ATT4Fun和微風南山臨界處的廣場(松智路上)，打造快閃7小時的打卡熱點「戶戶送一日限定華堡牆」，路過的民眾及「戶戶送」用戶只要出示手機，秀出應用程式介面並輸入當日指定優惠碼，就能直接領取牆上漢堡王提供的免費華堡一個。戶戶送香港總經理羅家聰表示，漢堡一直都是平台上最熱銷的產品之一。希望不斷擴充餐廳合作版圖，才能帶給使用者真正的Food Freedom。
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