Jo Malone最新形象概念店就在台北SOGO復興館！開幕限定優惠粉絲快衝

2019-08-07 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Jo Malone亞洲第二間形象概念店選在台北SOGO復興館B1，8月8日正式開幕，打造全台唯一4大英式打卡地標，現場還可自由創作6款客製化禮盒，藍風鈴居室香氛工藝蠟燭也將在此限量搶先全台首賣，Jo粉快衝一波！

台北SOGO復興館的Jo Malone形象概念店裝潢採用最能展現品牌DNA的英式風格，結合古典與現代風格，以摩登吊燈、白色大理石典雅家具、質樸人字木紋地板打造明亮寬敞的購物空間，並設有4個打卡熱點，包括小巧可愛的英式黑色禮車、大鼻子古龍水圖書館、英國總部真實縮小版的Jo Malone迷你屋、巨型香水陳列瓶等。

在移動式古龍水互動桌，可任選一款自由創作專屬的客製化禮盒，像是胸章裝飾活動可將胸章別在緞帶上，為送禮增添小巧思，共有9種圖樣；禮盒燙印服務可選金、銀、黑3款顏色；亮粉浮雕服務共有6款文字，在禮盒上灑滿最特別的祝福話語；英式的禮盒印章服務可蓋上客製化印章，共有10種圖樣；祝福小語貼紙可為禮盒貼上想傳遞的心意；照片轉印服務則可選擇喜歡的照片轉印至禮盒上。

8月8日至8月14日開幕限定期間搶先全台首賣的藍風鈴居室香氛工藝蠟燭200g，售價2,850元，限量20個；Jo Malone香氛糅合組內含:英國梨與小蒼蘭古龍水9ml、黑莓子與月桂葉古龍水9ml、牡丹與胭紅麂絨潤膚乳霜15ml，售價1,980元，限量30組。活動期間來店消費不限金額即可獲得內含2支針管香水與2包身體沐浴試用包的Jo Malone香氛小屋，每日限量50份、每人限領一份；購買古龍水50ml或100ml就送彩色瓶蓋，限量100個送完為止。