七夕郎朗與嬌妻同框甜曬美照 4克拉千萬鑽石婚戒閃瞎單身狗

2019-08-07 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今天是一年一度的七夕情人節，大陸著名的鋼琴演奏家郎朗在微博上，貼出與嬌妻Gina Alice Redlinger一同用餐慶祝的照片。意外又讓Gina手上碩大的鑽石婚戒，成為目光焦點，讓網友們表示「這是閃瞎單身狗嗎？」