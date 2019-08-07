七夕郎朗與嬌妻同框甜曬美照 4克拉千萬鑽石婚戒閃瞎單身狗
今天是一年一度的七夕情人節，大陸著名的鋼琴演奏家郎朗在微博上，貼出與嬌妻Gina Alice Redlinger一同用餐慶祝的照片。意外又讓Gina手上碩大的鑽石婚戒，成為目光焦點，讓網友們表示「這是閃瞎單身狗嗎？」
在今年6月時，鋼琴演奏家郎朗就在巴黎完成終身大事，當時他在個人微博上還寫著「我找到我的愛麗絲啦，她是愛麗絲（Gina Alice Redlinger）」，讓不少人都羨慕。而且兩人是身為鋼琴演奏家的身份，更讓他們的大婚成為眾人焦點，特別是Gina Alice自帶仙氣的顏值和好身材，還一度成為熱搜話題。今年七夕情人節，這對銀色夫妻依舊賣力的在眾人前放閃，特別是Gina Alice手上配戴的鑽戒更是吸睛，據了解是特別向De Beers所訂製名為Butterfly Ring。主鑽是一顆橢圓形切割鑽石，重約3.73克拉；兩側鑲有兩顆心形切割鑽石，分別為0.43和0.40克拉。主鑽上還使用特別的沖壓顯影技術，印上了「LANGGIN」兩個人的名字縮寫，相當的浪漫。而且對比品牌類似的產品，粗估這只婚戒的價值逼近千萬元，顯見郎朗寵妻不手軟。
留言