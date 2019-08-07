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七夕郎朗與嬌妻同框甜曬美照 4克拉千萬鑽石婚戒閃瞎單身狗

2019-08-07 18:58聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今天是一年一度的七夕情人節，大陸著名的鋼琴演奏家郎朗在微博上，貼出與嬌妻Gina Alice Redlinger一同用餐慶祝的照片。意外又讓Gina手上碩大的鑽石婚戒，成為目光焦點，讓網友們表示「這是閃瞎單身狗嗎？」

在今年6月時，鋼琴演奏家郎朗就在巴黎完成終身大事，當時他在個人微博上還寫著「我找到我的愛麗絲啦，她是愛麗絲​（Gina Alice Redlinger）​​​」，讓不少人都羨慕。而且兩人是身為鋼琴演奏家的身份，更讓他們的大婚成為眾人焦點，特別是Gina Alice自帶仙氣的顏值和好身材，還一度成為熱搜話題。今年七夕情人節，這對銀色夫妻依舊賣力的在眾人前放閃，特別是Gina Alice手上配戴的鑽戒更是吸睛，據了解是特別向De Beers所訂製名為Butterfly Ring。主鑽是一顆橢圓形切割鑽石，重約3.73克拉；兩側鑲有兩顆心形切割鑽石，分別為0.43和0.40克拉。主鑽上還使用特別的沖壓顯影技術，印上了「LANGGIN」兩個人的名字縮寫，相當的浪漫。而且對比品牌類似的產品，粗估這只婚戒的價值逼近千萬元，顯見郎朗寵妻不手軟。

郎朗與嬌妻Gina Alice Redlinger的婚戒是向De Beers特別...
郎朗與嬌妻Gina Alice Redlinger的婚戒是向De Beers特別訂製，主鑽上使用特別的沖壓顯影技術，印上兩個人的名字縮寫，相當的浪漫。圖／De Beers提供
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郎朗與嬌妻Gina Alice Redlinger的婚戒是向De Beers特別...
郎朗與嬌妻Gina Alice Redlinger的婚戒是向De Beers特別訂製，主鑽上使用特別的沖壓顯影技術，印上兩個人的名字縮寫，相當的浪漫。圖／De Beers提供
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今天大陸著名的鋼琴演奏家郎朗在微博上，貼出與嬌妻Gina Alice Redli...
今天大陸著名的鋼琴演奏家郎朗在微博上，貼出與嬌妻Gina Alice Redlinger一同用餐慶祝的照片。意外讓手上碩大的鑽石婚戒，成為目光焦點。圖／摘自微博
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郎朗與Gina Alice Redlinger的婚戒是向De Beers特別訂製...
郎朗與Gina Alice Redlinger的婚戒是向De Beers特別訂製，主鑽重約3.73克拉，兩側鑲有兩顆心形切割鑽石，粗估要價千萬元。圖／De Beers提供
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郎朗七夕情人節
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