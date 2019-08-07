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周年慶美妝前哨戰開打！百貨齊端獨賣商品攬客

2019-08-07 18:44聯合報 記者黃仕揚╱即時報導

被視為周年慶美妝前哨戰的秋季化妝品節正式開打！各家百貨紛紛出招攬客，遠東SOGO忠孝館端出8大品牌獨賣新品，復興館全新改裝開幕的頂級香氛保養專區也同步登場；新光三越則是首度於APP線上力邀9大美妝品牌，網羅消費者最愛的經典美妝祭出專屬優惠價。

遠東SOGO秋季化妝品節8月8日起登場，向來有「美妝天后宮」之稱的忠孝館找來NARS、MAC、SHISEIDO國際櫃、shu uemura、cle de peau BEAUTE、LAURA MERCIER、Celvoke及POLA等8大品牌聯合祭出獨家首賣新品，像是NARS絕對經典唇膏，每支售價950元。此外，8月9日到8月18日持指定銀行信用卡消費滿6,000元，最高回饋SOGO禮券2,200元，其中7大指定銀行單筆滿10萬分期再加碼送SOGO禮券100元。

另外，復興館在秋化檔期間全新登場，香氛區引進全台獨家包括法國GUERLAIN藝術沙龍精品香水店、巴黎香水GOUTAL PARIS，還有英國百年貴族香氛PENHALIGON’S及JO MALONE 全新概念店。

新光三越到8月11日前推出秋季化妝品節，也邀來9大美妝品牌，包含雅詩蘭黛、KOSE、品木宣言、LANCOME、Kiehls、嬌蘭、Dior、CLARINS、SHISEIDO等，分別以品牌經典小棕瓶、小黑瓶等規劃小棕節、小藍節、小綠節、小黑節、小金節、粉紅節、小白節共7大色系節日，天天推出專屬優惠。另有獨家新品上市，像Dior超級夢幻美肌萃30ml／超級夢幻美肌瞬效面膜75ml，推薦價3,400元／2,450元，8月1日起買超級夢幻美肌系列滿3,000元再贈「迪奧超級夢幻美肌三件禮」。

統一時代百貨台北店8月9日到10月1日，推出「時代美妝學院」檔期，攜手7家品牌舉辦美妝講座，參加體驗課程回櫃單筆消費滿1,000元贈100元商品抵用券。此外，到8月31日前，只要持行動會員APP或聯名卡於化妝品/女裝/內睡衣單筆消費滿2,000元，可以點數200點現抵200元、滿4,000元點數400點現抵400元，或滿6,000元點數600點現抵600元，回饋三擇一。另外，凡持會員卡單筆消費滿1,000元就有機會抽中「宿霧/巴拉望雙人來回機票」。

NARS絕對經典唇膏，售價950元1支。圖／遠東SOGO忠孝館提供
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Dior超級夢幻美肌萃30ml／推薦價3,400元，新品上市。圖／新光三越提供
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