超浮誇「小卷鋪好鋪滿」沙茶乾拌麵 台南茶飲店賣的！
台南美食，什麼都賣什麼都不奇怪！
最近台南粉絲熱情分享，IG上出現了擺好擺滿小卷的沙茶拌麵、以及鍋燒意麵，這照片看起來超浮誇、好想吃啊，原本還以為Tag錯位子了，真的不要懷疑，這就是在「茶飲專賣店」內所吃到的浮誇系美食。
這家位於台南市北區林森路的茶飲品牌「金三益」，除了專賣多款清涼飲品之外，還提供輕食餐點，店內設有座位區可以內用，讓客人休息用餐。而在IG上受到關注的這兩款「小卷沙茶拌麵」、「小卷鍋燒意麵」，獲得不少地方美食部落客的推薦，看看這滿滿小卷，到底是在吃麵、還是吃海鮮？
吃過的網友稱讚，因為鮮度夠，簡單川燙加點青菜配料就很好吃了，給予「小卷沙茶拌麵」、「小卷鍋燒意麵」不少好評：「小卷好鮮甜」、「麵條軟硬適中」、「料多實在」、「脆中帶Ｑ」、「東西好吃老闆親切」，品嘗小卷的鮮滋味一碗才賣120元，也稱得上是「CP值高」，餐後再來一杯清涼解渴的飲料作為結尾，這個夏日套餐太過癮啦。
網友分享，每天的小卷系列麵點，都是新鮮限量提供的，每日進貨量賣完為止，餐點因為都採現點現做，尖峰時間可能需要耐心等候一下，店家也會不定期研發提供新菜色，有機會來台南玩可以品嘗看看，更多詳細營業資訊，可以上店家粉絲團查詢。
哪裡吃
金三益茶飲台南林森店
台南市北區林森路三段185號
小卷沙茶拌麵120
小卷鍋燒意麵120
售價如有更動或誤植以店家實際公布為準
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